Šie grozījumi paredz noteikt vienreizēju pabalstu 300 eiro apmērā par trešo un katru nākamo ģimenē jaundzimušo bērnu. Pašlaik pabalsta apmērs ģimenei sakarā ar bērna piedzimšanu ir 100 eiro par pirmo bērnu un 200 eiro par katru nākamo jaundzimušo.
Jaunā kārtība attieksies uz bērniem, kuri dzimuši, sākot ar 2021. gada 1. aprīli. Par bērniem, kuri dzimuši pirms 2021. gada 1. aprīļa, pabalsta apmērs saglabāsies līdzšinējā apmērā. Šāda vienreizējā pabalsta piešķiršana sniegs ģimenei atbalstu jaundzimušā pamatvajadzību nodrošināšanai, atvieglos ģimenes materiālo situāciju un sekmēs piederības sajūtu Ogres novadam.
Ogres novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Egils Helmanis jau vairākkārt ir uzsvēris, ka Ogres novada prioritāte ir bērni, jo tā ir mūsu nākotne. Līdz ar to Ogres novada infrastruktūra un pakalpojumu pieejamība tiek veidota tā, lai tā būtu ērti pieejama un atbilstu jaunām ģimenēm, ģimenēm ar bērniem vajadzībām, kā arī rūpējoties par pārējo novada iedzīvotāju interesēm.
Grozījumi saistošajos noteikumos stāsies spēkā pēc pozitīva atzinuma saņemšanas no Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas. Pašvaldība atgādina, ka, pamatojoties uz spēkā esošajiem saistošajiem noteikumiem Nr. 4/2012 "Par vienreizēju pabalstu ģimenei sakarā ar bērna piedzimšanu", tiesības saņemt pabalstu ir: vienam no jaundzimušā bērna vecākiem vai personai, kura jaundzimušo bērnu ņēmusi aizbildnībā, ja pabalsts nav izmaksāts bērna vecākiem.
Pabalstam var pieteikties 12 mēnešu laikā no bērna piedzimšanas brīža.
Pabalstu var saņemt, ja: jaundzimušā bērna dzīvesvieta ir deklarēta Ogres novada administratīvajā teritorijā; vismaz vienam no jaundzimušā bērna vecākiem dzīvesvieta ir deklarēta Ogres novada pašvaldības administratīvajā teritorijā ne mazāk par 6 mēnešiem pirms bērna piedzimšanas, izņemot gadījumu, kad pabalstu pieprasa jaundzimušā bērna aizbildnis (nosacījumu par dzīvesvietas deklarēšanas termiņu 6 mēnešus pirms bērna piedzimšanas nepiemēro, ja ģimene iegādājusies nekustamo īpašumu Ogres novadā ar nolūku tajā pastāvīgi dzīvot).