Uz individuālu sveikšanu Krasta laukumā, Ogrē, tika aicinātas Ogres novada izglītības iestāžu izvirzītās ģimenes – cilvēki, kuri vienmēr ir ieinteresēti, atvērti sadarbībai un spēj iedvesmot ar spēcīgām ģimeniskām vērtībām un skaistām tradīcijām. Liela daļa godināto ģimeņu ir arī izglītības iestāžu vecāku padomju dalībnieki, daļa no viņiem arī darbojas novada Izglītības attīstības komisijas sastāvā un sniedz būtisku ieguldījumu visa novada izglītības sistēmas attīstībā.
Pašvaldība vēlreiz sirsnīgi pateicas par atbalstu un ieguldīto darbu! Ogres novadā ir daudz spēcīgu ģimeņu, un katrai izglītības iestādei ik gadu ir jāveic rūpīgs un atbildīgs darbs, lai izvēlētos vienu no tām, kuras aktīvi un nesavtīgi iesaistās izglītības procesos.
Ģimeņu dienā novada pašvaldība pateicās Katrīnas Skujiņas ģimenei un Amantas Annas Mezītes ģimenei (Ogres 1. vidusskola), Elizabetes un Artūra Pīlāču ģimenei (Ogres Valsts ģimnāzija), Daniela Feodorova ģimenei (Jaunogres vidusskola), Zemgusa Ziņģīša ģimenei (Ogres sākumskola), Kristiāna Neško ģimenei (Ogresgala pamatskola), Jasmīnas, Vijolītes un Madaras Graudiņu ģimenei (Ķeipenes pamatskola), Aleksandras Locekas un Jegora Gorbačova ģimenei (Taurupes pamatskola), Ralfa Īvāna ģimenei (Suntažu vidusskola), Kristera Kārļa, Patrīcijas Annas un Terēzes Elzas Roņu ģimenei (Madlienas vidusskola), Elzas Šliseres ģimenei (VPII “Zelta sietiņš”), Rūtas Emīlijas un Eduarda Vegneru ģimenei (Ogres VPII “Cīrulītis”) Annijas, Amēlijas un Lilijas Prikuļu ģimenei (Ogres VPII “Strautiņš”), Kirila Sadovska ģimenei (Ogres VPII “Saulīte”), Dina Daniela Radivilko ģimenei (Ogres VPII “Dzīpariņš”), Jēkaba Rūtiņa ģimenei (Ogresgala VPII “Ābelīte”), Jēkaba un Dārtas Lindes ģimenei (Madlienas VPII “Taurenītis”), Elzas un Gustava Graudiņu-Madernieku ģimenei un Karlas Luīzes Skujiņas ģimenei (Ogres Mūzikas un mākslas skola), Līvas Esteres, Elizabetes un Daniela Ločmeļu ģimenei (Kārļa Kažociņa Madlienas Mūzikas un mākslas skola), Evelīnas, Karlīnas un Mārtiņa Ķēniņu ģimenei (Ogres novada Sporta centrs).