Ogres novada Birzgales pagasta iedzīvotājam A. Apinim ir izcili sasniegumi jau kopš pirmās dalības Paraolimpiskajās spēlēs 2000. gadā, ik reizi izcīnot godalgotas vietas: bronzas medaļas lodes grūšanā un diska mešanā 2000. gadā Sidnejā; zelta medaļa diska mešanā 2004. gadā Atēnās; zelta medaļa diska mešanā un sudraba medaļa lodes grūšanā 2008. gadā Pekinā; zelta medaļa lodes grūšanā (jauns Pasaules rekords) un sudraba medaļa diska mešanā 2012. gadā Londonā. Jāpiebilst, ka 2012. gada Vasaras Paraolimpiskajās spēlēs lodes grūšanā A. Apinim izdevās uzstādīt jaunu pasaules rekordu, un šo spēļu noslēguma ceremonijā viņš bija karognesējs.
Ar ierosinājumu piešķirt A. Apinim naudas balvu pašvaldībā vērsās Ķeguma pilsētas pārvaldes Sporta pasākumu organizators Edgars Siliņš, šo ierosinājumu atbalstīja arī Ogres novada Sporta attīstības konsultatīvā komisija.
Ogres novada domes priekšsēdētāja vietnieks Gints Sīviņš aicināja atbalstīt sagatavoto lēmumu, uzsverot, ka Aigara Apiņa izcilie sasniegumi ir iedvesmojošs piemērs tam, ka neskatoties uz dzīves grūtībām un pārbaudījumiem, var sasniegt augstus rezultātus sportā. Viņš atgādināja, ka par izciliem komandas sasniegumiem Tokijas Olimpiskajās spēlēs 2021. gadā, izcīnot zelta medaļu, esot Latvijas 3x3 basketbola izlases treneru kolektīvā, Ogres novada dome pieņēma lēmumu piešķirt naudas balvas fizioterapeitam Oskaram Urbanovičam un fiziskās sagatavotības trenerim Dāvim Feikneram, un, viņaprāt, Aigars Apinis ir pelnījis tieši tādu pašu atbalstu.
Domes deputāti vienbalsīgi nolēma piešķirt A. Apinim naudas balvu 1000 eiro apmērā pēc nodokļu nomaksas par izciliem sasniegumiem Vasaras Paraolimpiskajās spēlēs Tokijā 2021. gadā.