Ceturtdiena, 25. februāris, 2021 09:04

Pašvaldība pieteiksies valsts aizdevumam projekta "Lielvārdes pilsētas Lāčplēša laukuma pārbūve" 2.kārtas realizēšanai

Lielvārdes novada dome lēma iesniegt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā pieteikumu aizdevumam Valsts kasē 400 000 EUR apmērā. Aizdevums paredzēts projekta "Lielvārdes pilsētas Lāčplēša laukuma pārbūve" 2.kārtas realizēšanai – centra laukuma izbūvei. Lai gan šim nolūkam nepieciešamie 400 000 EUR ir iekļauti 2021.gada pašvaldības budžetā, iespējamā valsts aizdevuma saņemšana atvieglotu šī gada izdevumu slogu pašvaldībai. Kopā projekta 2.kārtas realizēšanai ar Valsts kases piešķirto aizdevumu pašvaldības 2021.gada budžetā būs atvēlēti 457 110,60 EUR.

Kā zināms, 2020.gadā Lielvārdes pilsētas centra laukumā tika izveidots funkcionāls tirgus laukums. 2021.gadā tiks izbūvēta un labiekārtota laukuma centrālā daļa, kā arī izveidots pilsētas skvērs. Laukuma centrālajā daļā tiks izbūvēta strūklaka, izveidota atbilstoša infrastruktūra atpūtai, būs atjaunots bruģa segums gājēju celiņiem, atjaunota autostāvvieta Skolas ielā, kā arī piemeklēti jauni risinājumi apstādījumiem un zaļajai zonai. Projekta "Lielvārdes pilsētas Lāčplēša laukuma pārbūve" 2. kārtas būvdarbi tiks uzsākti šī gada marta beigās vai arī tiklīdz laika apstākļi būs būvdarbiem labvēlīgi. Šobrīd ir noteikts tehnoloģiskais pārtraukums.

Informāciju sagatavoja Maruta Petunova, Komunikācijas un tūrisma nodaļas vadītāja

