Kā zināms, 2020.gadā Lielvārdes pilsētas centra laukumā tika izveidots funkcionāls tirgus laukums. 2021.gadā tiks izbūvēta un labiekārtota laukuma centrālā daļa, kā arī izveidots pilsētas skvērs. Laukuma centrālajā daļā tiks izbūvēta strūklaka, izveidota atbilstoša infrastruktūra atpūtai, būs atjaunots bruģa segums gājēju celiņiem, atjaunota autostāvvieta Skolas ielā, kā arī piemeklēti jauni risinājumi apstādījumiem un zaļajai zonai. Projekta "Lielvārdes pilsētas Lāčplēša laukuma pārbūve" 2. kārtas būvdarbi tiks uzsākti šī gada marta beigās vai arī tiklīdz laika apstākļi būs būvdarbiem labvēlīgi. Šobrīd ir noteikts tehnoloģiskais pārtraukums.
Informāciju sagatavoja Maruta Petunova, Komunikācijas un tūrisma nodaļas vadītāja