2021. gada 4.marta MK noteikumi Nr. 142, nosaka kārtību, kādā pašvaldības var pieteikties vienreizējai dotācijai, kas ir saistīti ar papildu administratīvajiem izdevumiem, kas radušies administratīvi teritoriālās reformas rezultātā. Kārtība nosaka finansējuma apjomu, kādu pašvaldība var saņemt šīs reformas ietvaros atkarībā no apvienojušos pašvaldību skaita. Kārtība nosaka arī to, kādiem mērķiem dotācija var tikt izmantota, un tie ir: administratīvo izdevumu segšana, ieskaitot izdevumus, kas ir saistīti ar īpašuma pārreģistrāciju, atlaišanas pabalstu izmaksu; informācijas tehnoloģiju izmaksu segšana (izdevumi, kas saistīti ar sistēmu salāgošanu un papildināšanu). Prioritāti izdalīti noteikumi līdzekļu izlietošanai informācijas tehnoloģiju jomā – papildu programmatūras un jaunas tehnikas iegāde, esošās tehnikas uzlabošana, nepieciešamās datu migrācijas veikšana atbilstoši jaunajai pašvaldības struktūrai.
Ogres novada pašvaldības Budžeta nodaļas vadītāja Silvija Velberga ziņoja deputātiem, ka Ogres novada gadījumā apvienojušās ir četras pašvaldības, attiecīgi dotācijas apmērs noteikts nepārsniedzot 263 644 eiro. Dotācijas piešķiršanas gadījumā tā jāizlieto līdz šī gada 31. decembrim.
Lai Ogres novada pašvaldība varētu pretendēt uz vienreizējās dotācijas saņemšanu, vēlākais līdz 2021. gada 15. septembrim Valsts reģionālās attīstības aģentūrā jāiesniedz pieteikums un domes lēmums par pieprasāmās dotācijas apjomu un galvenās izdevumu pozīcijas.
Ogres novada pašvaldības Informācijas sistēmu un tehnoloģiju nodaļa ir sagatavojusi un iesniegusi nepieciešamo vajadzību aprakstu novada informācijas tehnoloģiju uzlabošanai un pielāgošanai, paredzot nepieciešamās izmaksas 373 606 eiro. Papildus veikti aprēķini par pārējiem nepieciešamajiem administratīvajiem izdevumiem, kas kopā veido aptuveni 157 000 eiro. Kopējās nepieciešamās papildu izmaksas ATR rezultātā ir ap 530 606 eiro.
Domes sēdē vienbalsīgi atbalstīts lēmums par Ogres novada pašvaldībai nepieciešamo vienreizējo dotāciju 263 644 eiro apmērā – kā līdzfinansējumu papildu izdevumiem, kas radušies, īstenojot administratīvi teritoriālo reformu.