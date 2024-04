Pašvaldība plāno iegādāties nekustamo īpašumu Upes prospektā, Ogrē, autostāvvietas izveidei

Kā skaidro pašvaldībā, Ogres novada pašvaldības dome 2021. gada 25. februārī pieņēma lēmumu par nekustamā īpašuma Upes prospektā 15A, Ogrē, nepieciešamību sabiedrības vajadzībām, tajā izveidojot publisko stāvlaukumu. Nekustamais īpašums atrodas pašā pilsētas centrā, veloinfrastruktūras un sabiedriskā transporta pakalpojumu tuvumā, kā arī tam ir laba piekļuve no maģistrālo ielu tīkla.



Lai sasniegtu minēto mērķi, tika nolemts veikt īpašumu atsavināšanu. Īpašnieki piekrita pašvaldības lēmumam, norādot uz zaudējumiem, kādi rastos, ja tie tiks atsavināti. Lai noteiktu īpašniekiem radīto zaudējumu apmēru, pašvaldība uzdeva SIA "Eiroeksperts" veikt nekustamo īpašumu novērtējumu, saskaņā ar to zemes vienības tirgus vērtība ir 56 000 eiro, būves (autostāvvietas) - 28 000 eiro. Īpašnieki tika informēti ar novērtējuma rezultātiem un piekrita aprēķinātajai atlīdzībai.



Paredzēts, ka visi izdevumi saistībā ar nekustamā īpašuma Upes prospektā 15A, Ogrē, atsavināšanu saskaņā ar normatīvajos aktos noteikto kārtību tiek segti no šim mērķim paredzētajiem Ogres novada pašvaldības šā gada budžeta līdzekļiem.



Ogres novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Egils Helmanis (NA) uzskata, ka nekustamā īpašuma iegāde ir stratēģiski svarīga, jo nodrošinās iespēju gan Ogres pilsētas iedzīvotājiem, gan pasākumu apmeklētājiem, gan pilsētas viesiem novietot automašīnu pašā pilsētas centrā. Šāda autostāvlaukuma nepieciešamību pierāda pie dzelzceļa stacijas izbūvētais Marsona laukums, kas regulāri ir aizpildīts ar automašīnām.



Gala lēmums tiks pieņemts pašvaldības domes sēdē 30. novembrī.