Pašvaldībā ir sagatavoti septiņi investīciju projekti ielu seguma atjaunošanai Ogrē, Lielvārdē un Ikšķilē par kopējo finansējumu 4 237 208,91 eiro, no kura valsts aizdevums ir 3 601 627, 53 eiro.
Ogres novada domes priekšsēdētājs Egils Helmanis uzsvēra šo investīciju projektu nozīmi iedzīvotāju dzīves kvalitātes uzlabošanā. “Lielvārdes iedzīvotāji ielu atjaunošanu gaida jau pietiekami ilgu laiku, tāpēc ir būtiski nekavēties šo projektu iesniegšanā. Cilvēki ir neapmierināti, iepriekšējais darbs nav padarīts līdz galam, tādēļ mums ir kopīgi jāpieņem lēmums par šīs teritorijas sakārtošanu. Lielvārdē tiks ieguldītas vislielākās investīcijas, varbūt kādam citam šoreiz tiek mazāk, taču mums jārēķinās, ka visi strādājam viena novada interesēs”.
2022. gada 1. aprīlī pašvaldība valsts aizdevuma saņemšanai VARAM iesniedza šādus investīciju projektus:
-"Lielvārdes pilsētas Rembates ielas seguma atjaunošana", kura ietvaros paredzēta Rembates ielas seguma pārbūve posmā no Stacijas ielas līdz Uzvaras ielai, Lielvārdē. Kopējā izmaksu summa - 1 122 259,70eiro, no kuras valsts aizņēmuma kopējais apmērs ir 85% apmērā, 953 920,74 eiro un pašvaldības budžeta līdzfinansējuma kopējais apmērs - 15%, 168 338,96 eiro.
-"Lielvārdes pilsētas Meža ielas seguma atjaunošana", kura ietvaros paredzēta Meža ielas seguma pārbūve posmā no Rembates ielas līdz Katoļu baznīcai, Lielvārdē. Kopējā izmaksu summa - 377 442,17 eiro, no kuras valsts aizņēmuma kopējais apmērs ir 85% apmērā, 320 825,84 eiro un pašvaldības budžeta līdzfinansējuma kopējais apmērs - 15%, 56 616,33 eiro;
-“Lielvārdes pilsētas Stacijas ielas seguma atjaunošana", kura ietvaros paredzēta Stacijas ielas seguma pārbūve posmā no Rembates līdz Liepu ielai, Lielvārdē. Kopējā izmaksu summa - 835 800,94eiro, no kuras valsts aizņēmuma kopējais apmērs ir 85% apmērā, 710 430,79 eiro un pašvaldības budžeta līdzfinansējuma kopējais apmērs ir 15%, 125 370,15 eiro;
-“Lielvārdes pilsētas Uzvaras ielas seguma atjaunošana", kura ietvaros paredzēta Uzvaras ielas seguma pārbūve posmā no Rembates ielas līdz Liepu ielai un gājēju ietves izbūve Uzvaras ielā posmā no Rembates ielas līdz Lauku ielai, Lielvārdē. Kopējā izmaksu summa - 474 796,09 eiro, no kuras valsts aizņēmuma kopējais apmērs ir 85% apmērā, 403 576,67 eiro un pašvaldības budžeta līdzfinansējuma kopējais apmērs ir 15%, 71 219,42 eiro;
-"Lielvārdes pilsētas Andreja Pumpura ielas seguma atjaunošana", kura ietvaros paredzēta Andreja Pumpura ielas seguma pārbūve posmā no Rembates ielas līdz Zaļajai ielai, Lielvārdē. Kopējā izmaksu summa - 838 972,30 eiro, no kuras valsts aizņēmuma kopējais apmērs ir 85% apmērā, 713 126,45 eiro un pašvaldības budžeta līdzfinansējuma kopējais apmērs ir 15%, 125 845,85 eiro;
-"Saules prospekta, Ogrē pārbūve", kura ietvaros paredzēta Saules prospekta, Ogrē pārbūve posmos starp Ogres pilsētas robežu un Zilokalnu prospektu, un posmā starp Zilokalnu prospektu un Vidus prospektu. Kopējā izmaksu summa - 501 710,62 eiro, no kuras valsts aizņēmuma kopējais apmērs ir 85% apmērā, 426 454,02 eiro un pašvaldības budžeta līdzfinansējuma kopējais apmērs ir 15%, 75 256,60 eiro.
-“Priedaines ielas, Ikšķilē pārbūve". Kopējā izmaksu summa - 86 227,09eiro, no kuras valsts aizņēmuma kopējais apmērs ir 85% apmērā, 73 293,02 eiro un pašvaldības budžeta līdzfinansējuma kopējais apmērs ir 15%, 12 934,07 eiro.
Visi aizņēmumi no Valsts kases paredzēti ar izņemšanu vidējā termiņā 2022.-2023.gadā uz divdesmit gadiem par Valsts kases noteikto procentu likmi ar kredīta pamatsummas atlikto maksājumu uz vienu gadu.
Pašvaldības iesniegtie investīciju projekti tiks izvērtēti VARAM, to apstiprināšanas gadījumā projekti būs jāpabeidz līdz 2023. gada beigām.