Ogres novada pašvaldības domes priekšsēdētāja vietnieks Andris Krauja norāda: “Pirms vairāk nekā trim gadiem, kad Ogres novada pašvaldība ieguva līdzdalību sociālajā uzņēmumā “Ogres Zelta liepa”, cilvēku ar īpašām vajadzībām nodarbinātība Ogres novadā nebija pietiekami attīstīta, un bija svarīgi veicināt sabiedrības un darba devēju izpratni un interesi par sociālās atstumtības riskam pakļauto iedzīvotāju grupu integrāciju darba tirgū. Šo trīs gadu laikā sociālā uzņēmuma “Ogres Zelta liepa” darbība guva plašu ogrēniešu un pilsētas viesu uzmanību, sniedza būtisku ieguldījumu cilvēku ar īpašām vajadzībām apmācībā dažādās profesijās un palīdzēja darba devējiem saprast, ka arī darbinieki ar īpašām vajadzībām var sniegt vērtīgu ieguldījumu uzņēmuma darbībā.”
“Šajā laikā SIA “Ogres Zelta liepa” ir attīstījusies, tomēr tās tālākai izaugsmei svarīgi būtu piesaistīt publisko finansējumu, t.sk. dažādus grantus. Tomēr saskaņā ar esošo likumdošanu sociālajam uzņēmumam, kura visas kapitāldaļas pieder pašvaldībai, šādas publiskā finansējuma piesaistes iespējas ir ļoti ierobežotas. Tādēļ, lai dotu iespēju SIA “Ogres Zelta liepa” strādāt pie publiskā finansējuma piesaistes tālākai attīstībai, ir nepieciešams izbeigt pašvaldības līdzdalību šajā uzņēmumā, pārdodot tā kapitāldaļas publiskā izsolē,” turpina A. Krauja.
Pašvaldības pārstāvji uzsver, ka atklātajā izsolē plānots pārdot tikai SIA “Ogres Zelta liepa” kapitāldaļas, savukārt ēka Brīvības ielā 18, Ogrē, kur atrodas kafejnīca “Pie zelta liepas”, arī turpmāk paliks Ogres novada pašvaldības īpašumā un jaunajam SIA “Ogres Zelta liepa” kapitāldaļu īpašniekam telpas tiks nodotas nomā.
Ogres novada pašvaldībai pieder 100% jeb 122 800 SIA “Ogres Zelta liepa” kapitāldaļas, kuru vērtība tirgū ir aplēsta 3600 eiro apmērā. Tādējādi izsoles sākumcena būs 3600 eiro, un Ogres novada pašvaldības Mantas novērtēšanas un izsoles komisija nodrošinās kapitāla daļu publiskās izsoles organizēšanu un norisi normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā atbilstoši SIA “Ogres Zelta liepa” kapitāla daļu pārdošanas noteikumiem.