Gādājot par Ogres novada vides aizsardzību un dabas resursu saglabāšanu, Zivju fonda pasākumā “Zivju resursu aizsardzības pasākumi, ko veic valsts iestādes vai pašvaldības, kuru kompetencē ir zivju resursu aizsardzība” ar Zivju fonda padomes 29. un 30.04.2021. lēmumu tika saņemts Zivju fonda atbalsts EUR 2700 apmērā projekta mērķa īstenošanai un materiāltehniskā aprīkojuma pilnveidei.
Lai nodrošinātu efektīvākas Ogres novada publisko ūdeņu zivju resursu aizsardzības iespējas no malu zvejniecības u.c. nelikumīgām darbībām, projekta ietvaros iegādāta eholote ar raidītāju – uztvērēju nelikumīgu darbību novēršanai. Noslēgts sadarbības līgums ar biedrību “Vides Aizsardzības Asociācija” ar 3 licencētiem vides inspektoriem, kā rezultātā veikta Ogres novada upju un publisko ezeru apsekošana un uzraudzība, lai mazinātu maluzvejniecības riskus. Periodā no 2021. gada 1. septembra līdz 29. novembrim biedrība ir pārbaudījusi vairākus desmitus makšķernieku, veikusi 8 pārbaudes ūdensobjektos, 3 no tām kopā ar amatpersonu, noformēts 1 pārkāpuma ziņojums, izcelti 2 bezsaimnieka tīkli.