Ķeguma novada pašvaldība ar iesniegumu vērsās Ogres novada pašvaldībā, lūdzot sadarbību bāriņtiesas funkciju nodrošināšanā, vienlaikus norādot, ka tam novirzīs nepieciešamos finanšu līdzekļus sadarbības līguma izpildei. Ķeguma novada bāriņtiesa šobrīd nevar nodrošināt pilnvērtīgu bāriņtiesas darbību, jo tai nav pietiekošs bāriņtiesas locekļu skaits.
Ņemot vērā, ka Ogres novada pašvaldība saskaņā ar Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma Pārejas noteikumu 6.punktu ir tā novada pašvaldība, kura vienlaicīgi būs arī attiecīgajā novadā iekļauto pašvaldību institūciju, finanšu, mantas, tiesību un saistību pārņēmēja, Ķeguma novada pašvaldība lūdza palīdzību bāriņtiesas funkciju jautājuma risināšana.
Domes ārkārtas sēdē tika lemts par pašvaldību savstarpējā sadarbības līguma slēgšanu, nodrošinot Ogres novada bāriņtiesas un Ķeguma novada bāriņtiesassadarbību, tai skaitā lemtspējīgu Ķeguma novada bāriņtiesas sastāvu, kā arī Bāriņtiesu likumā noteikto uzdevumu izpildi uz laiku līdz Ķeguma novada bāriņtiesa spēs pilnvērtīgi pildīt Bāriņtiesu likumā noteiktos uzdevumus, vai novadu apvienošanai administratīvi teritoriālās reformas ietvaros.
Kā nosaka Bāriņtiesu likuma 53. panta pirmā daļa, bāriņtiesas sadarbojas, lai veiktu savus uzdevumus, ja bāriņtiesai nav iespējams nodrošināt pietiekamu personu skaitu, kas var nodrošināt pilnvērtīgu bāriņtiesas sastāvu, tad bāriņtiesa šajā likumā noteikto uzdevumu izpildē sadarbojas ar citu bāriņtiesu.
Pašvaldība uz laiku nodrošinās bāriņtiesas funkcijas Ķeguma novadā
Ogres novada ārkārtas sēdē 26. martā tika izskatīts jautājums par sadarbības līguma slēgšanu ar Ķeguma novada pašvaldību par bāriņtiesas funkciju nodrošināšanu Ķeguma novadā.