Izmantojot pašvaldības rīcībā esošos resursus, Ogres novadā jau ir izmitinātas 250 personas, neieskaitot tos Ukrainas civiliedzīvotājus, kas uzturas ģimenēs. Apzinot savus resursus, Ogres novada pašvaldība spētu nodrošināt izmitināšanas un ēdināšanas pakalpojumu Ogres novada administratīvajā teritorijā vēl vismaz 400 Ukrainas civiliedzīvotājiem, bet tam ir nepieciešams steidzams finansiālais atbalsts.
Ogrē tie ir nekustamie īpašumi Indrānu ielā Nr.9, 14 un 24, Mālkalnes prospektā Nr.15, 29, 30, 31, 34 un 38, Lībiešu ielā Nr. 12, Rīgas ielā Nr. 6, Smilšu ielā Nr. 2, Strazdu ielā Nr. 1, Zilo kalnu prospektā Nr.18, Zvaigžņu ielā Nr. 9, Ogresgalā "Vārnudzirnavas", Ciemupē "Dārziņi" un "Silavas".
Šie pašvaldības īpašumi atrodas Ogrē vai tuvu tai, tuvumā ir vairākas vispārējās pirmsskolas izglītības iestādes, vispārējās izglītības iestādes, profesionālās izglītības kompetences centrs "Ogres tehnikums", plašs profesionālās ievirzes izglītības iestāžu un interešu izglītības piedāvājums, bērnu rotaļu laukumi un daudzfunkcionāli laukumi jauniešu un pieaugušo aktīvam un veselīgam dzīvesveidam, kā arī vienkopus pieejami valsts un pašvaldību pakalpojumi.
Pēc tam šīs telpas būtu izmantojamas kā nozīmīgs resurss īres dzīvojamai platībai Ukrainas civiliedzīvotājiem, kas nevarēs atgriezties atpakaļ savā dzīvesvietā, īres dzīvojamai platība, lai sniegtu palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā, ņemot vērā pašvaldības palīdzības reģistrā reģistrēto iedzīvotāju skaitu, kā arī palīdzībai speciālistu nodrošināšanai ar dzīvojamo telpu.
Telpām nepieciešams kosmētiskais remonts, plānotās izmaksas ir 135 000 eiro. Remontu varētu paveikt pusgada laikā.
Pašvaldības īpašumā esošā ēka "Ceplīši", kas atrodas Tīnūžu pagastā varētu uzņemt vismaz 150 Ukrainas civiliedzīvotājus.
Ēka ir bijusī tuberkulozes slimnīca un pašlaik netiek izmantota, līdz ar to iet bojā. Tā atrodas 2,4 kilometrus no Tīnūžu pagasta centra. Ēku turpmāk plānots pielāgot un izmantot veco ļaužu pansionāta vajadzībām, kam pašlaik Ogres novadā ir būtiski palielinājies pieprasījums.
"Ceplīšiem" nepieciešamās izmaksas plānotas 1,2 miljoni eiro. Ēku varētu atjaunot desmit mēnešu laikā.
Ukrainas civiliedzīvotājiem varētu būt pieejami pašvaldības īpašumā esošie dzīvokļi vai atsevišķas istabiņas arī Madlienas pagastā. Nepieciešamās izmaksas plānotas no 10 000 eiro apmērā, darbu izpildes termiņš līdz divu mēnešiem.
Pašvaldības īpašumā esošās telpas ēkā "Kokneši", kas atrodas Edgara Kauliņa alejā 15-10, Lielvārdē. Pašlaik ēka ir daļēji apdzīvota, pašvaldības telpas ir tukšas un netiek izmantotas. Pašvaldības telpās būtu iespējams uzņem vismaz 50 Ukrainas civiliedzīvotājus, bet turpmāk ēka būtu piemērota Ogres novada Lielvārdes sporta centra dienesta viesnīcas vajadzībām.
Šim īpašumam nepieciešamās izmaksas plānotas 800 000 - 1,2 miljoniem eiro un remontu varētu paveikt sešu mēnešu laikā.
Turklāt Ogres novada pašvaldība paudusi gatavību savā īpašumā pārņemt valsts īpašumus, pielāgot Ukrainas civiliedzīvotāju uzņemšanai, nodrošinot vēl vismaz 400 Ukrainas civiliedzīvotāju izmitināšanu, bet pēc tam lietderīgi un efektīvi izmantot pašvaldības funkciju nodrošināšanai, bet tam ir nepieciešami papildus finanšu līdzekļi.
Sanatorija "Saulstari", kas atrodas Saulstaru ielā 2/4, Ogrē, un kur būtu iespējams uzņemt 222 Ukrainas civiliedzīvotājus. Šajā īpašumā ietilpst četras būves, tajā skaitā trīs stāvu sanatorija, garāža, saimniecības ēka un divu stāvu guļamkorpuss. Nekustamā īpašuma esošais īpašnieks ir Finanšu ministrija. Ēka pašlaik netiek izmantota un iet bojā. Ēkas pirmajā stāvā atrodas procedūru telpas, virtuves, personāla telpas, savukārt augšējos stāvos galvenokārt atrodas atsevišķas telpas, kas būtu piemērojamas 222 personu dzīvošanai.
Nepieciešamās izmaksas plānotas 1,5 miljoni eiro, remontu varētu paveikt gada laikā.
Ogres meža tehnikuma kopmītnēs Jaunatnes ielā 3, Ogrē, varētu uzņemt 250 Ukrainas civiliedzīvotājus, ja tiek izmantota visa ēka, vai vismaz 50 personas vienā stāvā.
Ēka pašlaik ir Izglītības un zinātnes ministrijas īpašumā. No ēkas pieciem stāviem pašlaik tiek daļēji izmantots tikai 1.stāvs, pārējie stāvi netiek izmantoti. Savukārt ēku pārņemot pašvaldības īpašumā, to pilnībā būtu iespējams izmantot ne tikai Ukrainas civiliedzīvotāju izmitināšanai, bet pēc tam Ogres 1.vidusskolas izglītojamo dienesta viesnīcas vajadzībām.
Nepieciešamās izmaksas plānotas 2,5 miljoni eiro un remontu varētu īstenot gada laikā.
Jau ziņots, ka VARAM plāno sniegt atbalstu pašvaldībām ēku pielāgošanai un labiekārtošanai Ukrainas kara bēgļu izmitināšanai. VARAM gatavo grozījumus Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likumā, lai pašvaldībām sniegtu papildu atbalstu no Krievijas īstenotās agresijas bēgušo Ukrainas civiliedzīvotāju izmitināšanai.
Pēc koalīcijas partneru sanāksmes, kurā tostarp piedalījās arī pašvaldību pārstāvji, atbalstīta VARAM virzītā iecere stiprināt pašvaldību kapacitāti bēgļu izmitināšanā, pielāgojot un labiekārtojot pašvaldību rīcībā esošās ēkas.