Izmaiņas galvenokārt skar regulējuma juridisko pusi, jo līdz ar ārkārtējās situācijas beigām MK rīkojumā "Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu" noteiktie ierobežojumi tiek pārcelti uz MK noteikumiem Nr. 360 "Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai".
Līdz šim noteiktie ierobežojumi galvenokārt saglabājas, mainīti ir noteikumi attiecībā uz mācību procesa organizāciju izglītības iestādēs, privāto pulcēšanos ārpus telpām, tirdzniecības organizāciju, tai skaitā ielu tirdzniecību, sabiedrisko ēdināšanu.
Attiecībā uz darba organizāciju, saskaņā ar MK noteikumu Nr. 360 "Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai" 6.9. punktu, atbilstoši iespējām un darba specifikai tiek veicināta attālinātā darba veikšana, attālināta saimniecisko vai publisko pakalpojumu sniegšana un izmantošana un Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likums papildināts ar 7.1 pantu, kas noteic, ka Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai darbavietās darba devējs nodrošina attālinātā darba iespējas nodarbinātajiem, ja darba specifika to pieļauj.
Pēc 7. aprīļa pašvaldība un tās iestādes turpina strādāt attālinātā darba režīmā, bet, ja darba specifikas dēļ darbs vai pakalpojums jāveic klātienē, tiek ievēroti visi epidemioloģiskās drošības noteikumi.
Pašvaldības darba organizācija no 7. aprīļa
Ar š.g. 7. aprīli spēku zaudējis Ministru kabineta 2020. gada 6. novembra rīkojums Nr. 655 "Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu", un 7. aprīli stājās spēkā izmaiņas Ministru kabineta noteikumos Nr. 360 "Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai".