Pieteikumus iespējams iesniegt šādās aktivitātēs:
- bērnu un jauniešu nometņu organizēšanai (pieteikumam jāpievieno nometņu vadītāja apliecības kopija), kopējais pieejamais finansējums 13 500 eiro, maksimālā pieejamā summa vienas nometnes organizēšanai 2 250 eiro;
- neformālās izglītības pasākumu organizēšanai, kopējais pieejamais finansējums 6 500 eiro, maksimālā pieejamā summa viena pasākuma organizēšanai 650 eiro.
Iespējamais aktivitāšu norises laiks - no 2022. gada 1. aprīļa līdz 30. novembrim. Organizējot aktivitātes, lūdzam ņemt vērā valstī noteiktos ierobežojumus saistībā ar Covid – 19 izplatību.
Lai pieteiktos finansējumam, aizpildītu, parakstītu un ieskanētu vai ar elekronisko parakstu parakstītu pieteikumu sūtīt uz e-pastu līdz 2022. gada 15. martam (ieskaitot). Pieteikuma forma pievienota pielikumā.
Jautājumu gadījumā var zvanīt uz tel. 65068784 vai sazināties elektroniski - .