Pirmdiena, 7. marts, 2022 10:56

Pašvaldības iestādes var iegūt finansējumu dažādām aktivitātēm

Pašvaldības iestādes var iegūt finansējumu dažādām aktivitātēm
Ogres novada Izglītības pārvalde aicina Ogres novada pašvaldības iestādes līdz 2022. gada 15. martam (ieskaitot) pieteikties konkursā par finanšu līdzekļu iegūšanu papildu aktivitāšu veikšanai.

Pieteikumus iespējams iesniegt šādās aktivitātēs:

- bērnu un jauniešu nometņu organizēšanai (pieteikumam jāpievieno nometņu vadītāja apliecības kopija), kopējais pieejamais finansējums 13 500 eiro,  maksimālā pieejamā summa vienas nometnes organizēšanai 2 250 eiro;

- neformālās izglītības pasākumu organizēšanai, kopējais pieejamais finansējums 6 500 eiro,  maksimālā pieejamā summa viena pasākuma organizēšanai 650 eiro. 

Iespējamais aktivitāšu norises laiks - no 2022. gada 1. aprīļa līdz 30. novembrim. Organizējot aktivitātes, lūdzam ņemt vērā valstī noteiktos ierobežojumus saistībā ar Covid – 19 izplatību.

Lai pieteiktos finansējumam, aizpildītu, parakstītu un ieskanētu vai ar elekronisko parakstu parakstītu pieteikumu sūtīt uz e-pastu  līdz 2022. gada 15. martam (ieskaitot). Pieteikuma forma pievienota pielikumā.



Jautājumu gadījumā var zvanīt uz tel. 65068784 vai sazināties elektroniski - .

