Pirmdiena, 15. marts, 2021 14:10

Ogres novada Izglītības pārvalde aicina Ogres novada pašvaldības iestādes līdz 1.aprīlim  (ieskaitot) pieteikties konkursā par finanšu līdzekļu iegūšanu papildu aktivitāšu veikšanai.

Pieteikumus iespējams iesniegt šādās aktivitātēs:

-bērnu un jauniešu nometņu organizēšana;

-kultūrvides veidošana, kultūras pasākumu organizēšana;

-neformālās izglītības pasākumu organizēšana;

-sporta pasākumu organizēšana. 


Iespējamais aktivitāšu norises laiks ir no 2021.gada 1.maija līdz 30.novembrim, ņemot vērā valstī noteiktos ierobežojumus saistībā ar Covid – 19 izplatību.
Lai pieteiktos finansējumam, nepieciešams iesūtīt parakstītu un ieskanētu pieteikumu Ogres novada Izglītības pārvaldes projektu vadītājai Laurai Priedītei uz e-pastu  līdz 2021.gada 1.aprīlim (ieskaitot). Pieteikuma forma pievienota pielikumā.

Jautājumu gadījumā var zvanīt uz tel. 65047794 vai sūtīt jautājumus elektroniski .
