Pieteikumus iespējams iesniegt šādās aktivitātēs:
-bērnu un jauniešu nometņu organizēšana;
-kultūrvides veidošana, kultūras pasākumu organizēšana;
-neformālās izglītības pasākumu organizēšana;
-sporta pasākumu organizēšana.
Iespējamais aktivitāšu norises laiks ir no 2021.gada 1.maija līdz 30.novembrim, ņemot vērā valstī noteiktos ierobežojumus saistībā ar Covid – 19 izplatību.
Lai pieteiktos finansējumam, nepieciešams iesūtīt parakstītu un ieskanētu pieteikumu Ogres novada Izglītības pārvaldes projektu vadītājai Laurai Priedītei uz e-pastu līdz 2021.gada 1.aprīlim (ieskaitot). Pieteikuma forma pievienota pielikumā.
Jautājumu gadījumā var zvanīt uz tel. 65047794 vai sūtīt jautājumus elektroniski .
