Ņemot vērā stipro karstumu un turpmākās laika apstākļu prognozes, lai nodrošinātu darbiniekiem atbilstošus darba apstākļus, Ogres novada pašvaldības policijas administrācijai uz nenoteiktu laiku ir mainīts darba laiks.
No 7. jūlija pašvaldības policijas administrācija strādās:
Pirmdienās no plkst. 7.00 līdz 17.00;
Otrdienās, trešdienās, ceturtdienās no plkst. 7.00 līdz 16.00;
Piektdienās no plkst. 7.00 līdz 15.00.