Ogres novada pašvaldības dome 2021. gada 30. decembrī pieņēma lēmumu par Ogres pašvaldības policijas, Ķeguma pašvaldības policijas un Lielvārdes pašvaldības policijas reorganizāciju, tās apvienojot un rezultātā uz reorganizējamo institūciju bāzes ar 2022. gada 1. februāri izveidojot jaunu iestādi – Ogres novada Pašvaldības policiju, kura darbojas visā jaunizveidotā Ogres novada administratīvajā teritorijā.
Šī gada sākumā pašvaldība izsludināja konkursus uz pašvaldības policijas priekšnieka un viņa vietnieka amatu. Izvērtējot pretendentu pieteikumus, komisija par atbilstošākajiem atzina R. Ikaunieku un A. Munduru. Saņemta arī iekšlietu ministres M. Golubevas piekrišana, atzīstot abus pretendentus par atbilstīgiem šiem amatiem.
Reinis Ikaunieks no 2015. gada līdz šim laikam Valsts ieņēmumu dienestā, Nodokļu un muitas policijas pārvaldē, Finanšu izlūkošanas daļā pildīja galvenā inspektora, nodaļas vadītāja pienākumu izpildītāja pienākumus. Pirms tam četrus gadus strādāja Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldē, Rīgas Kurzemes reģiona iecirknī par vecāko inspektoru, priekšnieka vietnieka pienākumu izpildītāju. No 2005. līdz 2011. gadam strādāja Jūrmalas pilsētas pašvaldības policijā par vecāko inspektoru. Baltijas Starptautiskajā akadēmijā ieguvis juriskonsulta un jurista izglītību, kā arī Latvijas Sporta Pedagoģijas akadēmijā – hokeja trenera profesionālo kvalifikāciju. R. Ikaunieks uzskata, ka galvenais un primārais uzdevums Ogres novada pašvaldības policijas attīstībā ir mainīt sabiedrības nostāju pret pašvaldības policiju, vēršot uzmanību uz pašvaldības policijas darbu sabiedrības interesēs, vairāk uzmanības pievērst prevencijas pasākumu nodrošināšanai, kā arī sabiedrības izglītošanai pēc principa – no sākuma skaidrot, izglītot, pēc tam – sodīt. Par svarīgu uzskata arī profesionālu, uz sadarbību un sabiedrības drošības nodrošināšanu vērstu komandu.
Artis Mundurs kopš 2019. gada ir vadījis pašvaldības policiju Lielvārdes novadā, pirms tam strādājis Valsts policijā par inspektoru, vecāko inspektoru un operatīvo dežurantu. Strādājis arī zvērinātu advokātu birojā par juristu. Augstāko izglītību, jurista kvalifikāciju, A. Mundurs ieguvis Latvijas Policijas akadēmijā. Apguvis dažādas apmācības par koučinga tehnikām, par vadības stiliem, motivāciju un pienākumu deleģēšanu, Vācijā, Dž. Maršala Eiropas studiju centrā, iegūtas zināšanas un starptautiska pieredze par drošības politiku un aizsardzību, starptautiskajām attiecībām, iegūta informācija gadījumu izpētē, izmeklēšanā un kriminālvajāšanā.
A. Mundurs par galvenajiem pašvaldības policijas attīstības virzieniem uzskata izstrādāt Ogres novada pašvaldības policijas attīstības plānu, pilnveidot video novērošanas sistēmu un izveidot monitoringu, atjaunot autoparku, izveidot dežūrdaļu, uzlabot darba vidi, ieviest inovatīvas tehnoloģijas, izstrādāt formas tērpu dizainu, celt darbinieku kvalifikāciju, izveidot ūdens policiju, kā arī pilnveidot speciālos līdzekļus un ekipējumu.
R. Ikaunieks un A. Mundurs jaunos amata pienākumus sāk pildīt ar 1. aprīli. R. Ikauniekam noteikta mēnešalga 1600 eiro apmērā, A.Munduram – 1400 eiro apmērā.