Pašvaldības iestāžu vadītājus amatā ieceļ un no amata atbrīvo pašvaldības dome. U. Ulmaņa iesniegums tika izskatīts domes Finanšu komitejas sēdē 18. februārī, deputātiem nebija iebildumu pret pašvaldības policijas priekšnieka atbrīvošanu. Gala lēmums par darba tiesisko attiecību izbeigšanu ar U. Ulmani tiks pieņemts domes sēdē 25. februārī.
Pēc U. Ulmaņa atbrīvošanas no amata novada pašvaldības policijas priekšnieka pienākumus uz vakantā amata laiku pildīs policijas priekšnieka vietniece Mirdza Strelča.
Arī Ē. Dičs ir iesniedzis atlūgumu, darba tiesiskā attiecības ar viņu tiks izbeigtas ar pašvaldības policijas priekšnieka vietnieces M. Strelčas rīkojumu.
Jau vēstīts, ka 21. janvāra sēdē dome nolēma U. Ulmani un viņa vietnieku Ēriku Diču atstādināt no darba uz dienesta pārbaudes laiku, sākot ar šī gada 21. janvāri, par atstādināšanas laiku neizmaksājot darba samaksu. Dienesta pārbaude un abu pašvaldības policijas amatpersonu atstādināšana saistīta ar šī gada 11. janvārī notiekošo kafejnīcā “Rush Cafe”, Ogrē, proti, šajā kafejnīcā, pārkāpjot epidemioloģiskās drošības prasības un noteiktos ierobežojumus, apmeklētājiem tika ļauts ieturēt maltītes uz vietas. Arī U. Ulmanis un Ē. Dičs, ignorējot Covid-19 pandēmijas laikā noteiktos ierobežojumus, pusdienoja šajā kafejnīcā – abus pārkāpuma vietā pārsteidza TV raidījuma “Bez Tabu” žurnālists un operators.