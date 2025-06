Pašvaldību vēlēšanās viss neiet kā smērēts: vēlēšanu sistēma mulsina darbiniekus, jaunie biļeteni – vēlētājus

Darbs nerit bez sarežģījumiem

Vēlēšanu iecirkņu darbinieki ar bažām gaida galveno vēlēšanu dienu, jo, uzsākot iedzīvotāju balsu reģistrēšanu jaunajā digitālajā platformā, viss neritēja tik gludi, kā cerēts. Kā norāda Ogres novada vēlēšanu komisijas priekšsēdētājs Nikolajs Sapožņikovs, darbs ar jauno sistēmu sākts jau pagājušo ceturtdien, taču pilnībā visu izdevies sakārtot tikai līdz svētdienai. "Pirmajā vēlēšanu dienā bija diezgan nopietnas aizķeršanās, pēc tam jau gāja labāk," viņš norāda.

Lai gan sākotnēji bija daudz tehnisku izaicinājumu, komisijas priekšsēdētājs uzsver nepieciešamību saglabāt pozitīvu attieksmi, jo galvenais ir, lai viss notiktu bez traucējumiem tieši vēlēšanu galvenajā dienā. Lai arī, pēc N.Sapožņikova teiktā, Valsts digitālās attīstības aģentūra platformu attīsta strauji, saskarsmē un organizatoriskajos jautājumos bijušas grūtības. Kā norāda N. Sapožņikovs, tik lielu spriedzi vēlēšanu laikā nav pieredzējis visas savas karjeras laikā. Arī darbinieku piesaiste, pēc viņa domām, nākotnē kļūs arvien sarežģītāka. Lai gan mācību materiāli ir pieejami jebkurā laikā, realitātē neiet viegli. Tā nav tikai Ogres novada problēma – līdzīga situācija novērota arī citur Latvijā.

Iedzīvotāju aktivitāte iepriekšējā balsojumā, ja salīdzina ar citiem gadiem, neesot krasi mainījusies, tāpat arī neesot fiksēti incidenti vai provokācijas. Iedzīvotāji aktīvi zvana un konsultējas, kas liecina par ieinteresētību un vērtējams ļoti pozitīvi.

Ogres novada vēlēšanu komisijas priekšsēdētājs uzsver, ka galvenā vēlēšanu diena – 7. jūnijs – Ogrē solās būt spriedzes pilna un intensīva ne tikai sistēmas dēļ. Vienlaikus balsošanai pilsētā notiks arī vairāki publiski pasākumi, kas ievērojami palielinās cilvēku plūsmu pie vēlēšanu iecirkņiem. Kā norāda N. Sapožņikovs, šādos apstākļos īpaši svarīgi būs ievērot likumā noteiktos ierobežojumus un nodrošināt, lai netiktu pārkāpti priekšvēlēšanu aģitācijas noteikumi. "Partijas vaktēs viena otru, tāpēc mums galvenais ir nepieļaut aģitāciju 50 m attālumā no ieejas,” viņš uzsver sarunas noslēgumā.

Jaunie biļeteni

Šajās pašvaldību vēlēšanās ieviesti jauni vēlēšanu biļeteni ar atšķirīgu vizuālo izskatu un aizpildīšanas kārtību. Centrālā vēlēšanu komisija (CVK) skaidro, ka vēlētāji drīkst paust īpašu attieksmi pret kandidātiem, dažādi aizkrāsojot ovālus blakus viņu vārdiem – piemēram, zaļajā lauciņā, lai paustu atbalstu, vai sarkanajā, lai norādītu, ka kandidātu neatbalsta. CVK pārstāvis Andrejs Vaivars uzsver, ka publiski izskanējušie apgalvojumi, ka plusa zīmes ovālā netiks ieskaitītas, neatbilst patiesībai – sistēma atpazīst dažādas atzīmes, tostarp krāsojumu, svītras, ķeksīšus vai plusus. Balsotājs var biļetenu atstāt arī negrozītu – tas arī būs derīgs balsojums.

Tāpat, kā vēlēšanu dienā 7. jūnijā, arī iepriekšējās balsošanas laikā vēlēt iespējams jebkurā no 28 savas pašvaldības iecirkņiem, taču vēršam uzmanību, ka 4. jūnijā iecirkņi strādās no plkst. 17.00 līdz 20.00, 5. jūnijā no plkst. 8.00 līdz 11.00, taču 6. jūnijā no plkst. 12.00 līdz 15.00. Galvenajā vēlēšanu dienā, tas ir, sestdien, 7. jūnijā, vēlēšanu iecirkņi strādās no plkst. 8:00 – 20:00.

Jau vēstījām, ka Ogres novada vēlēšanu apgabalā iespēju nobalsot iepriekš pirmajā dienā izmantoja 814 vēlētāji. Ogres novadā darbojas 28 iecirkņi, un 2. jūnija pievakarē nebija neviena iecirkņa, kurā neierastos pa kādam vēlētājam, lai atdotu savu balsi par Ogres novada pašvaldības domes kandidātiem. Vēlēšanu iecirknī, kas izvietots Ikšķiles Tautas namā, nobalsoja 131 vēlētājs, Ogres novada Kultūras namā – 100 vēlētāji, Lielvārdes Kultūras namā – 84 vēlētāji, Ikšķiles pilsētas un pagasta pārvaldē – 51 vēlētājs, tikpat daudz arī Ogres basketbola skolā, pārējos vēlēšanu iecirkņos nobalsojušo skaits – no 1 līdz 45.

Iepriekšējās balsošanas otrajā dienā, 3. jūnijā, nobalsoja 710 vēlētāji, šajā dienā lielākā aktivitāte bija vērojama vēlēšanu iecirknī Ogres novada Kultūras centra namā – 99 vēlētāji. Tādējādi divās iepriekšējās balsošanas dienās Ogres novada vēlēšanu iecirkņos nobalsojuši 1542 vēlētāji.