Katrs, kas atgriezās no maiņas, pēdējā mācību gada dienā saņēma īpaši sagatavotu pateicību par darbu Covid-19 radītajā sarežģītajā situācijā.
Kolēģi viens otram pateicās par sadarbību, izturību un no sirds priecājās par iespēju palīdzēt, katrs pauda lepnumu par komandas kopējo darbu un spēju strādāt neatkarīgi no vecuma un laika apstākļiem. Skolēni, kuriem tika piegādātas pusdienas, un viņu vecāki atzinīgi vērtē iespēju saņemt siltu maltīti vai pārtikas pakas.
Ogres novada pašvaldība un Ogres novada izglītības pārvalde saka lielu PALDIES:
Ogres novada pašvaldības šoferiem, Ogres novada Izglītības pārvaldes dežurantei, Ogres novada Sociālā dienesta, Ogres novada Kultūras centra, Ogres novada Sporta centra, Ogres 1. vidusskolas, Jaunogres vidusskolas, Ogres Valsts ģimnāzijas, Ogres sākumskolas, SIA “Ogres Namsaimnieks” un Ogres novada pašvaldības policijas darbiniekiem. Kā arī, PALDIES, ēdinātājiem SIA “Baltic Restaurants Latvia” un SIA “Gamma NF”.
PALDIES arī ikvienam maltīšu piegādē iesaistītajam Krapes pagasta pārvaldē, Ķeipenes pagasta pārvaldē, Ķeipenes pamatskolā, Lauberes pagasta pārvaldē, Madlienas pagasta pārvaldē, Madlienas vidusskolā, Mazozolu pagasta pārvaldē, Meņģeles pagasta pārvaldē, Ogresgala pagasta pārvaldē, Ogresgala pamatskolā, Suntažu pagasta pārvaldē, Suntažu vidusskolā, Taurupes pagasta pārvaldē un Taurupes pamatskolā.
Mācību gads ir noslēdzies un jācer, ka pēc vasaras brīvdienām skolēni varēs mācīties klātienē un pusdienot savas skolas ēdnīcā, taču pašvaldība ir gatava turpināt maltīšu piegādi attālinātā mācību procesa apstākļos – pieredze ir iegūta un cilvēki, kas ir gatavi to darīt, arī ir.
Pusdienu piegādātāji, daloties atmiņās par piedzīvoto, atzina, ka kopumā sabiedrības attieksme ir bijusi pozitīva - skolēni un viņu vecāki paguvuši pierast pie izmaiņām viņu agrākajā dzīves ritmā un ikdienā un maltīšu piegādi uztver ar sapratni un pateicību. Kā atklāj vairāk šoferi, dažviet viņiem pat piedāvāja kafiju vai aicināja apskatīt dārzu; arī suņi bijuši draudzīgi un laipni sagaidīja pusdienu piegādes komandu. Bērni bijuši atsaucīgi un atvērti, bieži vēlējušies aprunāties ar šoferiem par dažādiem notikumiem.
Sākums gan neesot bijis vienkāršs – bijuši gadījumi, kad cilvēki, pirmo reizi ieraugot pusdienu piegādes komandu speciālos aizsargtērpos, apmulsuši devās prom, neizprazdami, kas pie viņiem ir atbraucis. Taču visa mācību gada laikā skolēni pieraduši pie pusdienu piegādes komandas un sadraudzējās. Šobrīd, kad bērni redz pilsētā kādu no pusdienu piegādātājiem, viņi pamāj un sasveicinās. Šajā laikā izveidojušās jaunas draudzības, pēdējā pusdienu izdales braucienā kāda ģimene no šofera atvadījusies ar asarām acīs un kā pateicību pasniedza ceriņu pušķi.
Atskatoties uz pusdienu izdales pieredzi, šoferi teic, ka pārsteidzošas situācijas un kuriozi bijuši ik dienu. Atmiņā palikušas neparastas vietas, kur nācies atstāt ēdienu, piemēram, batutā, uz elektrības skapja. Tāpat bijuši gadījumi, kad bērni un vecāki ziemā pēc pusdienām nākuši ar basām kājām vai čībās. Šoferiem nācies krietni mainīt savus plānus un radoši risināt situācijas, kad pusdienu piegādi uz adresi ietekmējuši ceļu remonti.
Paldies skolēniem un viņu vecākiem par atsaucību un sapratni!
Sirsnīgs paldies par sarūpētajām dāvanām, kuras tika pasniegtas pusdienu piegādātājiem: Labuma groza gardumi no Z/S "Mētra", "Ķeipenes piparkūkas", SIA "Manas garšas", alus darītavai "IndieJānis", konditorejai "Pie Vanaga", bišu produkcija no Kristīnes Kristjanovas, mājas vīna darītavai SIA "Vīns.lv", sveces no biedrības "Latvijas Kustība par neatkarīgu dzīvi".
Novada pašvaldība pateicas izglītības pārvaldei, īpaši Laurai Priedītei, Ievai Švēdei un Dacei Nikolaisonei, kuras uzņēmās maltīšu piegādes vadību un koordinēšanu Ogres novadā.