Ceturtdiena, 09.10.2025 22:35
Elga, Elgars, Helga
Ceturtdiena, 09.10.2025 22:35
Elga, Elgars, Helga
Svētdiena, 10. aprīlis, 2022 11:34

Pateicoties iedzīvotāju ziedojumiem, labdarības veikals "Hopen" sniedzis palīdzību jau teju 100 ukraiņiem

ogresnovads.lv
Pateicoties iedzīvotāju ziedojumiem, labdarības veikals "Hopen" sniedzis palīdzību jau teju 100 ukraiņiem
Svētdiena, 10. aprīlis, 2022 11:34

Pateicoties iedzīvotāju ziedojumiem, labdarības veikals "Hopen" sniedzis palīdzību jau teju 100 ukraiņiem

ogresnovads.lv

2022. gada 24. februārī apritēja 10 gadi kopš Ogrē, Skolas ielā 18, darbojas labdarības veikals “Hopen”, kur iedzīvotāji par draudzīgām cenām var iegādāties sev noderīgas lietas un iegūtie līdzekļi tiek novirzīti trūcīgākās sabiedrības daļas atbalstam. Par godu zīmīgajai jubilejai veikalā tika paredzētas dažādas svētku aktivitātes, taču jubilejas rīts iesākās ļoti drūmi – ar ziņu par Krievijas iebrukumu Ukrainā. Kā stāsta labdarības veikala “Hopen” pārstāvis Mārcis Zanerips, līdz ar satraucošajiem notikumiem ieplānotie svētki lielā mērā izpalika, mēģinot saprast, kā palīdzēt ukraiņiem. 

Tika saņemta ziņa no draudzes Žitomiras apgabalā ar lūgumu palīdzēt ar transportu, lai nodrošinātu iedzīvotāju izkļūšanu no kara skartās valsts. “Mēs kopā ar vēl divām organizācijām saziedojām naudu busam, piekrāvām to pilnu ar pirmās nepieciešamības precēm, un tas devās ceļā,” stāsta M. Zanerips.  Šobrīd paralēli ikdienas darbam veikala darbinieki pieņem un izsniedz ziedojumus Ukrainas bēgļu ģimenēm. Šī ir vēl viena vieta Ogrē, kur tiek sniegta humānā palīdzība patvēruma meklētājiem.

Blakus veikalam, noliktavā, ir iekārtota atsevišķa vieta, kur glabājas ziedojumi ukraiņiem. Te var piemeklēt gan apģērbus, gan apavus, sadzīves priekšmetus un higiēnas preces. Iedzīvotāji ir aicināti atstāt norādi uz sava ziedojuma, ja tas paredzēts tieši ukraiņiem. Šķirošanas un kārtošanas darbus palīdz veikt brīvprātīgie. M. Zanerips teic paldies Dacei Jurcenai, kura uzņēmusies šo darbu. Ja arī vēl kāds jūt, ka ir gatavs palīdzēt ziedojumu šķirošanā, ir iespēja sazināties ar “Hopen” veikala vadītāju Nitu Gaili pa tālruni 29622145, lai vienotos par iespējam pievienoties brīvprātīgo lokam.

M. Zanerips informē, ka ziedot var ne tikai apģērbu, apavus, bet arī pirmās nepieciešamības preces. Ukraiņi ir pateicīgi par autiņbiksītēm, šampūniem, dušas želejām u.tml. precēm. Veikals vāc arī finansiālus ziedojumus, līdzekļus pēc nepieciešamības novirzot Ukrainas bēgļu ģimeņu atbalstam.  Labākajā gadījumā M. Zanerips vēlētos, lai veikals spētu piedāvāt arī darba iespējas ukraiņiem, taču šobrīd tas nav iespējams. Covid-19 radītās sekas ir jūtamas vēl šobrīd.

Labdarības veikals “Hopen”, Skolas iela 18, Ogre

Darba laiks: pirmdiena –piektdiena, 10.00-18.00; sestdiena 10.00 – 15.00

Preces: apģērbs, sadzīves priekšmeti, trauki, higiēnas preces.

OgreNet iesaka

Sekojiet mums līdzi sociālajos medijos. Jaunākie notikumi, interesanti stāsti, izklaide un kultūra.

Latvijas pasts Mediju Atbalsta Fonds
Vēlaties izteikt savu viedokli par portālu? Pamanījāt kļūdu? Ir problēma, ko vēlaties apspriest publiski? Vēlaties iesūtīt rakstu par Jums aktuālu tēmu? Varbūt Jums vajadzīgs padoms? Rakstiet uz info@ogrenet.lv. Centīsimies palīdzēt!

Izdevējs: SIA "Ogres Balss". 
Reģ. nr.: 40103433357. 
Juridiskā adrese: Lāčplēša iela 24
Autortiesības © Ogrenet 2025. 
Visas tiesības aizsargātas.
Vai piekrītat šajā vietnē izmantot analītikas un mārketinga sīkdatnes, saskaņā ar mūsu privātuma politiku?