Tika saņemta ziņa no draudzes Žitomiras apgabalā ar lūgumu palīdzēt ar transportu, lai nodrošinātu iedzīvotāju izkļūšanu no kara skartās valsts. “Mēs kopā ar vēl divām organizācijām saziedojām naudu busam, piekrāvām to pilnu ar pirmās nepieciešamības precēm, un tas devās ceļā,” stāsta M. Zanerips. Šobrīd paralēli ikdienas darbam veikala darbinieki pieņem un izsniedz ziedojumus Ukrainas bēgļu ģimenēm. Šī ir vēl viena vieta Ogrē, kur tiek sniegta humānā palīdzība patvēruma meklētājiem.
Blakus veikalam, noliktavā, ir iekārtota atsevišķa vieta, kur glabājas ziedojumi ukraiņiem. Te var piemeklēt gan apģērbus, gan apavus, sadzīves priekšmetus un higiēnas preces. Iedzīvotāji ir aicināti atstāt norādi uz sava ziedojuma, ja tas paredzēts tieši ukraiņiem. Šķirošanas un kārtošanas darbus palīdz veikt brīvprātīgie. M. Zanerips teic paldies Dacei Jurcenai, kura uzņēmusies šo darbu. Ja arī vēl kāds jūt, ka ir gatavs palīdzēt ziedojumu šķirošanā, ir iespēja sazināties ar “Hopen” veikala vadītāju Nitu Gaili pa tālruni 29622145, lai vienotos par iespējam pievienoties brīvprātīgo lokam.
M. Zanerips informē, ka ziedot var ne tikai apģērbu, apavus, bet arī pirmās nepieciešamības preces. Ukraiņi ir pateicīgi par autiņbiksītēm, šampūniem, dušas želejām u.tml. precēm. Veikals vāc arī finansiālus ziedojumus, līdzekļus pēc nepieciešamības novirzot Ukrainas bēgļu ģimeņu atbalstam. Labākajā gadījumā M. Zanerips vēlētos, lai veikals spētu piedāvāt arī darba iespējas ukraiņiem, taču šobrīd tas nav iespējams. Covid-19 radītās sekas ir jūtamas vēl šobrīd.
Labdarības veikals “Hopen”, Skolas iela 18, Ogre
Darba laiks: pirmdiena –piektdiena, 10.00-18.00; sestdiena 10.00 – 15.00
Preces: apģērbs, sadzīves priekšmeti, trauki, higiēnas preces.