“Mēs nedrīkstam vienaldzīgi stāvēt malā Ukrainas valstij un tautai satraucošajā laikā. Mēs lieliski apzināmies, ko nozīmē morālais atbalsts grūtā brīdi, to savā ceļā uz neatkarīgu, brīvu valsti arī Latvija ir saņēmusi. Ikviens lieliski zina, ko nozīmē drauga plecs sarežģītā dzīves situācijā. Ukrainu un Latviju vieno draudzība, un Latvija ir kopā ar Ukrainu ģeopolitiski sarežģītajā situācijā, kad pie Ukrainas robežas savus ieročus žvadzina Krievija – agresīva lielvalsts ar impēriskām tieksmēm,” norāda Ogres novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Egils Helmanis.
Ogres novada pašvaldībai ir cieša sadarbība ar divām pašvaldībām Ukrainā – Čerņihivu un Luhanskas apgabalā esošā Popasnas rajona valsts administrāciju. Ogres novada iedzīvotāji, uzņēmēji, nevalstiskās organizācijas, piedaloties pašvaldības rīkotajā akcijā, sniedza palīdzību ģimenēm, kuras cietušas militārajā konfliktā Ukrainas austrumu apgabalos, novadā tika rīkotas nometnes bērniem, kuru vecāki cietuši militārajā konfliktā.
Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis 14. februārī parakstīja dekrētu, pasludinot 2022. gada 16. februāri par Vienotības dienu, aicinot pasaules sabiedrību paust atbalstu Ukrainai.
“Esam kopā ar ukraiņu tautu, esam par Ukrainas valsts vienotību un nedalāmību, esam pret Krievijas militāro agresiju,” uzsver E. Helmanis.
Paužot atbalstu Ukrainai un solidaritāti ar ukraiņu tautu, no 17. februāra līdz 23. februārim gājēju tilts pār Ogres upi Krasta ielā tiks izgaismots Ukrainas un Latvijas karogu krāsās.
Ukrainas vēstniecība Latvijā informē, ka ceturtdien, 17. februārī, Ukrainas valsts lielformāta karogs tiks pacelts Brīvības laukumā Rīgā, simbolizējot Latvijas atbalstu Ukrainai un iestājoties pret Krievijas militāro agresiju un iebrukuma draudiem suverēnā valstī.