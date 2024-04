Pavārgrāmatā “No senioru virtuves” apkopotas Ikšķiles senioru iecienītākās receptes

Šai zīmīgajā pasākumā klātesošos sveica Ikšķiles pilsētas bibliotēkas vadītāja Dace Rempe, uzverot, ka grāmata ir nozīmīgs kultūrvēsturisks mantojums. Šī grāmata ir īpaša ar to, ka tā ir lokālpatriotiska, jo viss ir veikts šeit – Ogres novadā: “Esmu lepna un pagodināta, ka jūs apkopojāt vērtības, ko nodot nākamajām paaudzēm. Savā ziņā apskaužu jūsu bērnus un mazbērnus, jo viņiem būs iespēja paskatīties omītes labākās receptes.”

Ikšķiles Senioru skolas vadītāja stāsta Sanita Bertmane, ka ēdiens latvietim ir kaut kas īpašs, ar to mēs atšķiramies no citām tautām, viena saime no otras saimes. Caur ēdienu izjūtam kopības sajūtu, grāmatā apkopotās receptes ir tas, ko varam nodot saviem bērniem un mazbērniem, novadniekiem un viens otram. Pamudinājums grāmatas izdošanā bija arī pagājušajā gada Ikšķiles Senioru skolas tikšanās laikā notikusī degustācija, kurā varēja just, cik seniori ir radoši, azartiski iesaistītes kaut kā jauna radīšanā, kā arī gatavi dalīties ar to, kas viņiem ir.

Arī šoreiz seniori bija sagatavojuši desertus, konservus, ievārījumus un citus ēdienus, ko klātesošie varēja degustēt un novērtēt. Iespējams, tas būs mudinājums vēl kādas grāmatas izveidei.

“Mīlestība runā dažādās valodās. Nereti mūsu – vecāku, vecvecāku – mīlestība saka “nāc ēst”, “vai esi paēdis?, “ko garšīgu pagatavot?”. Šī pavārgrāmata ir sava veida vēstījums bērniem, mazbērniem – iedot to zināšanu un mīlestību kopumu, ko ieguldām ēdienā, kad gatavojam to saviem tuvākajiem. Lai gan mīlestība, gan zināšanas tiek nodotas kā mantojums nākamajām paaudzēm,” tāds ir grāmatas “No SENIORU virtuves” vēstījums.

Grāmata tapusi pašvaldības projektu konkursa “R.A.D.I. – Ogres novadam” ietvaros. Tajā apkopotas dažādas uzkodu, zupu, otro ēdienu, desertu un konservu receptes, kā arī pievienoti senioru padomi, lai ēdiens izdotos vēl garšīgāks.

Grāmatas būs pieejamas novada bibliotēkās, kā arī e-grāmatas formātā.