Piektdiena, 7. maijs, 2021

Pavasara gadatirgus Birzgalē

Pavasara gadatirgus Birzgalē
8. maijā no plkst. 9.00 līdz 14.00 Birzgalē, Skolas ielā 2, uz laukuma un ap to norisināsies pavasara gadatirgus.

Aicinām pārdot gribētājus izmantot iespēju un ar savu produkciju priecēt iedzīvotājus Birzgalē (vietu skaits ierobežots).

Būsim atbildīgi un ievērosim visus valstī noteiktos ierobežojumus!

Plašāka informācija, zvanot uz tālruni - 29424612 (Mudīte)

