Aicinām pārdot gribētājus izmantot iespēju un ar savu produkciju priecēt iedzīvotājus Birzgalē (vietu skaits ierobežots).
Būsim atbildīgi un ievērosim visus valstī noteiktos ierobežojumus!
Plašāka informācija, zvanot uz tālruni - 29424612 (Mudīte)
8. maijā no plkst. 9.00 līdz 14.00 Birzgalē, Skolas ielā 2, uz laukuma un ap to norisināsies pavasara gadatirgus.
