Ceturtdiena, 09.10.2025 15:49
Elga, Elgars, Helga
Ceturtdiena, 09.10.2025 15:49
Elga, Elgars, Helga
Otrdiena, 20. aprīlis, 2021 16:08

Pavasara tirgus Suntažos

ogresnovads.lv
Pavasara tirgus Suntažos
Otrdiena, 20. aprīlis, 2021 16:08

Pavasara tirgus Suntažos

ogresnovads.lv

Suntažu pagastā šī gada 1. maijā no plkst. 9 līdz 13 notiks Pavasara tirgus.


Tirgotāji - mājražotāji, zemnieki, amatnieki – aicināti pieteikties līdz 26. aprīlim (tālr. 29217856, Dzidra).


Lai tiktu ievērotas valstī noteiktās epidemioloģiskās prasības, t.sk. pulcēšanās ierobežojumi, Pavasara tirgus notiks trijās vietās: pārtiku tirgos jaunajā tirgus laukumā; stādus – Suntažu Kultūras nama priekšā; amatnieku un mājražotāju izstrādājumus – stāvlaukumā aiz kultūras nama.


Pavasara tirgus rīkotāji, aicinot pārdot un pirkt gribētājus uz tirgu, atgādina: tirgošanās – pēc vispārīgiem tirgus noteikumiem, stingri ievērojot valstī noteiktos drošības pasākumus Covid-19 infekcijas ierobežošanai.

OgreNet iesaka

Sekojiet mums līdzi sociālajos medijos. Jaunākie notikumi, interesanti stāsti, izklaide un kultūra.

Latvijas pasts Mediju Atbalsta Fonds
Vēlaties izteikt savu viedokli par portālu? Pamanījāt kļūdu? Ir problēma, ko vēlaties apspriest publiski? Vēlaties iesūtīt rakstu par Jums aktuālu tēmu? Varbūt Jums vajadzīgs padoms? Rakstiet uz info@ogrenet.lv. Centīsimies palīdzēt!

Izdevējs: SIA "Ogres Balss". 
Reģ. nr.: 40103433357. 
Juridiskā adrese: Lāčplēša iela 24
Autortiesības © Ogrenet 2025. 
Visas tiesības aizsargātas.
Vai piekrītat šajā vietnē izmantot analītikas un mārketinga sīkdatnes, saskaņā ar mūsu privātuma politiku?