Tirgotāji - mājražotāji, zemnieki, amatnieki – aicināti pieteikties līdz 26. aprīlim (tālr. 29217856, Dzidra).
Lai tiktu ievērotas valstī noteiktās epidemioloģiskās prasības, t.sk. pulcēšanās ierobežojumi, Pavasara tirgus notiks trijās vietās: pārtiku tirgos jaunajā tirgus laukumā; stādus – Suntažu Kultūras nama priekšā; amatnieku un mājražotāju izstrādājumus – stāvlaukumā aiz kultūras nama.
Pavasara tirgus rīkotāji, aicinot pārdot un pirkt gribētājus uz tirgu, atgādina: tirgošanās – pēc vispārīgiem tirgus noteikumiem, stingri ievērojot valstī noteiktos drošības pasākumus Covid-19 infekcijas ierobežošanai.