Nobruģēts laukums pie Ciemupes tautas nama, pārbūvē Bumbieru ielu
Ogresgala pagasta pārvaldes vadītāja Ilze Čiščakova informē, ka pagājušajā gadā daudz izdevies paveikt gan Ciemupē, gan Ogresgalā. Nomainīts segums laukumam Ciemupē pie tautas nama, kas ļauj ērti izmantot visas ieejas tautas nama ēkā, kas, organizējot pasākumus, ir būtiski. Uzsākta arī Ciemupes sporta laukuma sakārtošana – nomainīts sporta laukuma virsmas segums, uzstādīti jauni basketbola grozi. Ciemupē vienā no Daugavas ielas posmiem izbūvēts ielu apgaismojums.
Ogresgala pusē ilgi gaidīta un gandrīz īstenota Bumbieru ielas rekonstrukcija, lai tā būtu droša un ērta gan auto braucējiem, gan gājējiem. Sakārtotas komunikācijas zem ielas, apgaismojums, kā arī ierīkota ietve gājējiem. Darbus Bumbieru ielā apturēja laika apstākļi, bet šajā gadā, tiklīdz būs iespējams, tie tiks pabeigti. Ogresgala pusē divām ielām – Upes un Rankas – uzklāts cietais segums, veikta grants ceļu uzlabošana vairākos posmos, arī vietās, kur tas ļoti sen nebija noticis, piemēram, Mežvidos.
Darbi pagastā turpināsies arī šogad – pašvaldības 2022. gada budžetā 160 000 eiro paredzēti vairāku objektu sakārtošanai – Gravas ielas seguma atjaunošanai, Tilta ielas seguma remontam, asfalta seguma uzklāšanai Bērzu ielā Dārziņos, Lielpēču tilta remontam un trotuāra seguma atjaunošanai Liepu gatvē, Ciemupē.
Ogresgala hipodromā veikti elektrifikācijas darbi, sakārtojot apgaismojumu tā, lai tas būtu ekonomisks, ērti lietojams un vieta nodrošināta arī ar dežūrgaismu.
I.Čiščakova norāda, ka pēdējos gados liela uzmanība tiek veltīta koku sakopšanai, sevišķi vecu un bīstamu koku, kādi ir Ogresgalā Ozolu alejā. Ciemupē vairāk tā ir liepu kopšana un jauniestādīto kociņu formas veidošana. Darbus šogad plānots turpināt.
Pagasta pārvaldes vadītāja pauž gandarījumu, ka pēc ilgāka laika izdevies noorganizēt Ogresgala pagasta svētkus, un cer, ka arī šogad tos būs iespējams svinēt. Izdevies sakārtot dokumentus, lai varētu sākt labiekārtot pludmales vietu Ciemupē. I.Čiščakova ir pateicīga bērniem un jauniešiem, kuri aktīvi iesaistījās ideju konkursā par rotaļu un aktīvās atpūtas laukumiem Ciemupē un Ogresgalā. Labāko ideju autori saņēmuši arī vērtīgas balvas. Dažas idejas jau konkretizētas un saskaņotas ar ainavu arhitekti, to īstenošanai nepieciešamais finansējums iekļauts šīgada budžeta priekšlikumos.
Suntažos atjaunoti grants ceļi un īstenoti iedzīvotāju iniciatīvu projekti
Kā stāsta Suntažu pagasta pārvaldes vadītājs Valdis Ancāns, pērn Suntažos veikta grants virskārtas atjaunošana autoceļa B1 posmā 1 km garumā un autoceļa A2 posmā 0,6 km garumā. Remontdarbi, daļēji nomainot jumtu, veikti mājā “Rūpnieki”, kas atrodas aiz Suntažu vidusskolas, tādējādi mājas iemītniekiem nodrošinot atbilstošus dzīves apstākļus.
Projekta “Veidojam vidi ap mums Ogres novadā” ietvaros Suntažu luteriskās draudzes kapsētā izveidota piekļūšanas taka no otrajiem ieejas vārtiem līdz piemineklim, kas uzstādīts 1. pasaules karā un Latvijas brīvības cīņās kritušo un bezvēsts pazudušo Suntažu draudzes dēlu piemiņai, kā arī sakārtota pieminekļa apkārtne un veikta tās apzaļumošana. Savukārt Suntažu stacijas teritorijā radīta atpūtas zona, veicot sakopšanas darbus un labiekārtošanu, – novietoti soli, galds, atkritumu urna un ābeļu zaros iekarināti 74 skanīgi vēja zvani par godu kādreizējās stacijas 74 gadus ilgajai darbībai.
Madlienā izbūvēts gājēju celiņš, vairākās vietās ierīkots apgaismojums
Madlienā pērn izbūvēts gājēju celiņš no pirmsskolas izglītības iestādes (PII) “Taurenītis” līdz Madlienas vidusskolai. Pagājušajā gadā uzsākta jauna gājēju celiņa projektēšana, kas vedīs gar doktorātu. Šobrīd notiek velotrases projektēšana. Pērn noslēgts līgums par velotrases izbūvi pie Madlienas vidusskolas, nodrošinot jaunas brīvā laika pavadīšanas iespējas.
Iedzīvotāju ērtībai un drošībai atjaunots apgaismojums pie PII “Taurenītis”, kā arī ceļa posmā Madliena – Plātere, kas ved no pagasta centra. Nojaucot vecu graustu un sakārtojot apkārtni, pie Madlienas vidusskolas uzbūvēts stāvlaukums skolas darbiniekiem. Pie izglītības iestādes atjaunots arī apgaismojums un atjaunots asfalta segums basketbola laukumam. Pērn noslēdzies autoceļa A1 grants seguma pārbūves projekts posmā no P32 līdz iebrauktuvei uz Madlienas vidusskolu.
Gada otrajā pusē uzsākts virzīt ieceri par Madlienas tirgus laukuma izbūvi, un šī iecere sāk materializēties – tās īstenošanai novada pašvaldības 2022. gada budžetā paredzēts 70 000 eiro liels finansējums.
Madlienas pagastā realizēti trīs “Veidojam vidi ap mums Ogres novadā” projekti. Pansionāta “Madliena” ieejas terasē uzstādīti jauni masīvkoka soli ar atzveltnēm, ko pansionāta iemītnieki labprāt izmanto, pavadot laiku svaigā gaisā un tiekoties ar tuviniekiem; izgatavota arī pārvietojama āra grīda, kas, pildot skatuves funkcijas, paplašina iespējas dažādu kultūras pasākumu organizēšanai ārtelpās. Madlienas kapsētā sakārtota izcilā gleznotāja Kārļa Hūna kapavieta un tai piegulošā teritorija – izlabota kļūdainā informācija uz pieminekļa, labiekārtota kapavieta un pieminekļa apkārtne, kā arī atjaunoti stādījumi. Vērenes muižas apkaimes attīstības biedrība veikusi kultūrvēsturiskā pieminekļa – Vērenes muižas – vēstures izpēti un tās teritorijā uzstādījusi apgaismotu informatīvo stendu, kas latviešu un angļu valodā vēsta par Vērenes muižas kompleksu un tā pagātni.
Projekta “R.A.D.I. – Ogres novadam” ietvaros Madlienas pagastā īstenoti divi projekti. SIA “CMB” realizēja projektu “Vērenes muižas teritorijas sakopšanas talka”. Tā ietvaros organizēts pasākums šī arhitektūras pieminekļa atdzīvināšanai un kultūrvides veidošanai, sakopjot muižas teritoriju, katlumājas ēku un klēti. Novadnieka, izcilā mākslinieka Kārļa Hūna piemiņai veltīts arī nodibinājuma “Ogres novada attīstības fonds “Odivi”” īstenots projekts. Madlienas evaņģēliski luteriskajā baznīcā izveidota pastāvīga mākslinieka darbu reprodukciju izstāde, kas papildināta ar interaktīvu gidu – tas sāk darboties pēc kustības sensora aktivizēšanas un TV ekrānā rāda prezentāciju par Kārli Hūnu. Izstādes tapšanas gaitā arī atjaunots baznīcas sienu krāsojums un uzstādīts lokāls apgaismojums izstādei.
Taurupē atjaunota estrādes grīda, pirmsskolniekiem – izremontētas telpas
Taurupes pagasta pārvaldes vadītājs Jānis Stafeckis stāsta, ka nozīmīgākais veikums pērn saistīts ar Taurupes estrādes grīdas atjaunošanas darbiem. Remontdarbi notikuši ēkā “Baltā māja”, kur atrodas Taurupes novadpētniecības muzejs. Kosmētiskais remonts veikts Taurupes pamatskolas pirmsskolas izglītības telpās, uzlabojot mācību vidi jaunākajai paaudzei. Pagastā aktīvi notikuši saimnieciskie darbi, veikta ceļu virskārtas atjaunošana, kā arī apauguma novākšana ceļmalās.
Aktīvi darbojušies pagasta ļaudis, pērn īstenojot četrus projektus konkursa “Veidojam vidi ap mums Ogres novadā” ietvaros. Pagasta centrā uzstādīts tūrisma informācijas stends, kas iepazīstina iedzīvotājus un viesus ar tūrisma un apskates vietām Taurupes pagastā un apkārtnē. Taurupes pamatskolas teritorijā iekārtots aktīvās atpūtas laukums jauniešiem un viņu vecākiem – uzstādīts āra tenisa galds un pašu izgatavota spēle “Twister”, iegādātas lielformāta galda spēles. Atjaunoti Taurupes muižas parka stādījumi. Parkā dēstīti jauni kokaugi laika gaitā bojā gājušo koku vietā, bet ābeļdārzā – jaunas ābelītes, parkā iestādīti arī košumkrūmi un sīpolpuķes. Sakārtošanas un labiekārtošanas darbi veikti bijušās dzelzceļa stacijas teritorijā – organizēta talka ēkas un apkārtnes sakopšanai, iegādāti stacijas tēmai atbilstoši soli un atkritumu urnas, uz stacijas ēkas uzstādīta norāde “Taurupe”.
Pagājušajā gadā uzsākta Taurupes muižas klēts atjaunošana. Finansējumu šī vietējās nozīmes arhitektūras pieminekļa pārbūvei Ogres novada pašvaldība ieguva, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā (VARAM) iesniedzot projekta pieteikumu, kas tika iekļauts VARAM rīkojumā “Par atbalstītajiem augstas gatavības pašvaldību investīciju projektiem valsts budžeta finansējuma piešķiršanai, kas saistīti ar Covid-19 krīzes pārvarēšanu un ekonomikas atlabšanu”. Atjaunotajā ēkā plānots ierīkot Taurupes pagasta novadpētniecības muzeju, kurā īpaša vieta būs materiāliem par mākslinieka Vilhelma Kārļa Purvīša dzīvi un daiļradi un viņa gleznu reprodukciju izstādei. Turklāt tieši šogad V. Purvītis atzīmē 150 gadu jubileju.
Ķeipenē veikti dažādi labiekārtošanas darbi
2021. gadā kosmētiskie remontdarbi veikti pagasta pārvaldes vadītāja un sociālā dienesta darba telpās ēkā “Saulīte”, kur pēdējo reizi šādi darbi notikuši pirms vairāk nekā 30 gadiem. Veikts grīdas, sienu un griestu remonts, kā arī telpās ierīkota jauna elektroinstalācija un uzstādīts mūsdienīgs, ekonomisks apgaismojums.
Ķeipenē veikts pašvaldībai piederošās dzīvojamās mājas “Vecdiedziņš” jumta un fasādes remonts, kā arī vienam pašvaldības dzīvoklim, kas izīrēts daudzbērnu ģimenei, telpu un santehnikas remonts, dzīvoklim nomainīti vecie koka logi pret jauniem PVC logiem.
Pagasta pārvaldes vadītājs Vilnis Sirsonis stāsta, ka, neskatoties uz ierobežotajiem finanšu līdzekļiem, ir izdevies veikt autoceļu profilēšanu un grants seguma virskārtas atjaunošanu. Uz dažādiem pašvaldības ceļu posmiem kopumā uzbērts 1088 m³ smilts-grants maisījums.
Ķeipenes pamatskolā projekta ietvaros 2021. gada rudens pusē tika uzsākti kapitāli remontdarbi četriem kabinetiem un daļai skolas ēkas fasādes, darbi 2022. gada sākumā ir pabeigti.
Projekta “Veidojam vidi ap mums Ogres novadā” ietvarosīstenots projekts kinostacijas asfaltētās teritorijas norobežošanai no zāliena, uzstādot metāla instalācijas – 12 dzērves, kurās izvietoti puķu dekori. Kopējo kinostacijas ainavu tās papildina arī diennakts tumšajā laikā, jo tiek izgaismotas. Pagasta pārvalde uzstādījusi papildu videonovērošanas kameras objektu drošībai. Savukārt Ķeipenes sākumskolas pirmsskolas grupiņu ēkas pagalmā novietota jauna rotaļu mājiņa, kuru ar prieku izmanto mazie bērnudārznieki.
2022. gadā ir iesākts darbs pie projekta – telpu grupas “Viļņi” (Multifunkcionālais centrs) atjaunošanas. 2019. gadā ir izstrādāts tehniskais projekts, kas aktualizēts 2021. gadā, un šobrīd tiek strādāts pie projekta līdzfinansējuma piesaistes, novada pašvaldības 2022. gada budžeta izdevumos ēkas pārbūvei ieplānoti 468 508 eiro.
Krapes pagasta pārvaldes vadītāja Inese Sandore atklāj, ka, plānojot budžetu, tika paredzēti līdzekļi jauna urbuma un ūdensapgādes sistēmas būvniecībai Krapes pagasta centrā. Tika izstrādāts projekts un sadarbībā ar Ogres novada Attīstības nodaļu tas iesniegts VARAM finanšu līdzekļu piesaistīšanai, taču septembrī diemžēl saņemta noraidoša atbilde. Pagasta pārvalde turpinās darbu, lai ieceri izdotos īstenot.
Plānojot budžetu, arī šogad tajā iekļauti darbi, kurus jāveic Krapē, – jaunu urbumu un ūdens apgādes sistēmu izbūve abos pagasta centros, apgaismojuma izbūve, kā arī vairāki projekti, kas saistīti ar skolas ēkas uzturēšanu.
Meņģelē renovēta estrāde un atjaunots laukums pie tautas nama
Pērn Meņģelē renovēta estrāde – izveidota skatuve, laukums muzikantiem, celiņi un ugunskura vieta. Jaunā brīvdabas skatuve tika atklāta ar Ogres teātra uzvedumu “Skroderdienas Silmačos” 27. jūnijā.
Labiekārtošanas darbi veikti laukumā pie tautas nama, uzklājot jaunu asfalta segumu. Tāpat izremontēts pašvaldības mājas “Veģēni” dzīvoklis, kas paredzēts krīzes situācijā nonākušu pagasta iedzīvotāju izmitināšanai, piemēram, pēc ugunsnelaimes, kad cilvēks zaudējis savu mājvietu.
Projekta “Veidojam vidi ap mums Ogres novadā” ietvaros Meņģeles pagasta centrā iedzīvotāju, pagasta viesu un operatīvo dienestu informēšanai uzstādītas norādes zīmes uz iestādēm, apskates objektiem un centrā esošajām dzīvojamajām mājām. Biedrība “LABizjūta” veikusi sakopšanas un apzaļumošanas darbus radošās darbnīcas “Rozes māja” apkārtnē. Te ierīkota arī veselību un labu pašsajūtu veicinoša baskāju taka ar 9 dažādu segumu veidiem.
Krievskola Meņģelē
Projektu konkursa “R.A.D.I. – Ogres novadam” ietvaros Meņģeles makšķernieku biedrība, īstenojot projektu “Relaksācija brīvā dabā”, maija beigās noorganizēja ģimenes sporta dienu Meņģeles iedzīvotājiem. Sporta diena sākās jau rīta agrumā ar makšķerēšanu pie ezera un turpinājās ar ģimeņu foto stafetes pārgājienu, dažādu uzdevumu izpildi un spēlēm. Tika arī sakārtota apkārtējā vide – nopļauta zāle pie ezera, sporta laukumā un skolas apkārtnē.
Biedrība “Mēs attīstībai” par saviem līdzekļiem atjaunoja rotaļu laukumu.
Meņģeles pagastā, kur dzimis un mācījies rakstnieks Sudrabu Edžus, 2022. gadā tiks uzsākta projekta “Ēkas “Krievskola” kā tūrisma informācijas centra ar amatniecības darbnīcām ēkas būvniecība” īstenošana, lai vēsturiskajai skolas ēkai rastu jaunu pielietojumu. Šo projektu paredzēts realizēt divos gados, 2022. gadā – 60 % apmērā, darbu izpildei budžetā paredzēts 315 717 eiro liels finansējums.
Mazozolos atjaunota skolas fasāde
Pagasta pārvaldes vadītājs Dzintars Žvīgurs informē, ka viens no apjomīgākajiem darbiem Mazozolu pagastā pērn bija fasādes atjaunošana Mazozolu skolas ēkai “Jaunā skola”. Darbu ietvaros nomainīti 32 logi, atjaunotas 2 skolas ieejas. Nu var teikt, ka skola ir ieguvusi pievilcīgu un sakoptu izskatu, iepriecinot skolēnus, vecākus un iestādes personālu.
Pērn atjaunotas pagasta pārvaldes ēkas galvenās ieejas kāpnes – demontēts vecais segums un uzklāts jauns segums ar pretslīdes materiālu.
Pēc lielāka pārtraukuma turpināti Vecogres kapu sakopšanas darbi, atbrīvojot tos no trupējušiem, bīstamiem kokiem un to zariem, kopumā likvidēti 43 bīstamie koki. Dz. Žvīgurs norāda, ka arī turpmāk plānota bīstamo koku apsekošana un to zaru likvidēšana. Tāpat nākotnē plānota ceļa, kas ved uz kapiem, sakārtošana.
Projekta “Veidojam vidi ap mums Ogres novadā” ietvaros Mazozolu pagasta bērni var priecāties par saposto rotaļu laukumu Taurupes pamatskolas Mazozolu filiālē – tajā atjaunots soliņu un konstrukciju (šūpoļu, slīdkalniņa, līdzsvara baļķa u.c.) tehniskais stāvoklis un krāsojums.
Veikti arī saimnieciskie darbi – daudzviet atjaunota ceļu planējamā kārta ar drupināto grants maisījumu, kopumā iestrādājot nepilnas 1000 tonnas materiāla.
Lauberē 30 ozolu gara aleja
2021. gads Lauberē aizritējis mierīgi. Ir paveikti uzlabojumi Lauberes centrā – uzstādīti jauni parka soli un atkritumu tvertnes. Lauberes centrā ir demontēti vecie apgaismes stabi, pašu spēkiem arī uzstādīti jauni – ekonomiskāki un vizuāli pievilcīgāki. Pagājušajā gadā tika izremontēts viens pašvaldības dzīvoklis, kā arī saremontēts ūdenstornis, kur veikta dziļurbumsūkņa vadības maiņa un uzstādīts jauns ūdenssūknis. Pie mazdārziņiem veikti novadgrāvju attīrīšanas darbi. Atjaunots grants segums 2,4 km garumā dažādiem pašvaldības ceļu posmiem. Arī Lauberē iedzīvotāji bijuši aktīvi un īstenojuši projektu “Veidojam vidi ap mums Ogres novadā” ietvaros, izveidojot 30 ozolu garu aleju. Saistībā ar Covid-19 ierobežojumiem izdevies sarīkot tikai vienu balli un divus koncertus.
Lielvārdē pārbūvēts Lāčplēša laukums
Aizvadītajā gadā turpinājās vērienīgi ūdenssaimniecības darbi projekta “Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Lielvārdē 3. kārta” ietvaros. 2021. gada decembrī paveikti 82% no visiem paredzamajiem darbiem jeb izbūvēti kanalizācijas tīkli un ūdens pievadi kopumā teju 18,5 km garumā.
2021. gadā veikta arī vairāku ielu seguma atjaunošana un ceļu infrastruktūras tīkla pilnveidošana. Tā, piemēram, 6. augustā ekspluatācijā pieņemti jaunizbūvētie Riekstu un Gobu ielu posmi, kā arī stāvlaukums. Tāpat ap pirmsskolas izglītības iestādes “Pūt Vējiņi” ēku demontēts esošais celiņu asfaltbetona segums un pie bērnu sporta laukuma ierīkots papildu apgaismes stabs.
Aizvadītajā gadā pabeigti arī Raiņa ielas atjaunošanas būvdarbi posmā no Slimnīcas ielas līdz Gaismas ielai, un pārbūvēts stāvlaukums pie poliklīnikas Raiņa ielā 5. Tika veikti arī poliklīnikas ēkas cokola remontdarbi ēkas iekšpagalmā, kā arī izbūvētas kāpnes un pandusa pamatne pie zobārstniecības kabineta. Teritorija labiekārtota ar soliņiem, atkritumu urnām un velostatīviem. Noslēgušies arī Raiņa ielas (no Gaismas ielas līdz E.Kauliņa alejai) un Austriņu ceļa ietvju un virsmas seguma atjaunošanas darbi. Ielu sakārtošanas darbi turpināsies arī šogad. Novada pašvaldības 2022. gada budžetā 102 620 eiro paredzēti dubultās virsmas seguma apstrādei A. Pumpura ielā un 105 000 eiro asfaltbetona seguma izbūvei Liepu un Vidus ielā, un finansējums 733 851 eiro apjomā budžeta izdevumos ieplānots Lielvārdes pilsētas Rembates ielas, Stacijas ielas, Uzvaras ielas, Andreja Pumpura ielas un Meža un Avotu ielas posmu projektēšanai un būvniecības līdzfinansēšanai.
Savukārt Eiropas Savienības fonda projekta “Primārās veselības aprūpes infrastruktūras un materiāltehniskā nodrošinājuma uzlabošana Lielvārdes poliklīnikā A. Kauliņas un L. Rancānes ārsta praksēs” ietvaros poliklīnikā 2021. gada nogalē uzsākti remonta darbi. Projekta ietvaros tiks attīstīta poliklīnikas infrastruktūra – 2022. gada sākumā vēl norit telpu atjaunošanas darbi grīdas, sienas, griestu un santehnikas nomaiņai. Veicot remontu Lielvārdes poliklīnikas ēkā, ģimenes ārstu prakses kļūs pacientiem piemērotākas un ērtākas.
Lielvārdē 2021. gadā turpinājās arī projekta “Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošana” realizācija. Tā ietvaros iekārtots sociālās rehabilitācijas kabinets poliklīnikā Raiņa ielā 5. Tāpat tika iegādāti arī tehniskie palīglīdzekļi bērniem ar kustību traucējumiem.
Lai nodrošinātu ērtāku informācijas piekļuvi tūristiem, uzstādīti jauni tūrisma stendi – viens no tiem Lāčplēša parkā, otrs – pie bijušās Kaibalas skolas. Tāpat Lielvārdes pilsētas centra laukumā atjaunota lielā Lielvārdes pilsētas karte un uzstādīts jauns stends, kur apskatāma informācija par tūrisma objektiem, ēdināšanas iestādēm un pilsētas infrastruktūru.
Vasarā tika pabeigti vērienīgie būvdarbi Lāčplēša laukumā. Veikta laukuma pārbūve, izbūvēta jauna apgaismojuma un lietus ūdens novades sistēma, atjaunota autostāvvieta Skolas ielā, atjaunots bruģa segums un izveidots jauns gājēju celiņš. Lāčplēša laukums ir papildināts ar jaunām atpūtas vietām un apstādījumiem, savukārt laukuma galvenais elements ir strūklaka, kas karstajās dienās īpaši priecē mazākos novada iedzīvotājus un viesus. Vecais ābeļdārzs pārbūvēts par labiekārtotu skvēru.
Aizvadītajā gadā uzstādīti arī četri autobusu pieturu paviljoni Avotu un Pils ielās, kā arī pie Lāčplēša laukuma (Ausekļa ielā). Šajās pieturās veikts arī platformas bruģa un lietus ūdens novades sistēmu remonts. Lai pieturas būtu ne tikai funkcionālas, bet arī vizuāli pievilcīgas, tās papildinātas ar Māras krusta zīmes noformējumu. 2021. gadā pie Lielvārdes Sporta centra uzstādītas vēl divas autobusu pieturvietu nojumes.
Svarīgs notikums 2021. gada sākumā sagaidīja kultūras norišu cienītājus. Gada sākumā, 16. februārī, Lielvārdes novada Kultūras centra Lielā zāle tika pieņemta ekspluatācijā – veikti jumta pārbūves un Lielās zāles atjaunošanas darbi. Kultūras centra jumta būvdarbi tika uzsākti 2020. gada maijā, turpretī zāli atjaunot sāka vēlāk – 2020. gada novembrī.
Jumpravas pagastā uzlabojumi doktorāta ēkā
Vairāki uzlabojumi 2021. gadā veikti Jumpravas doktorāta ēkā: kosmētiskais remonts koplietošanas telpās, uzstādīts durvju domofons, iegādāti apmeklētāju krēsli, ierīkota lokālā apsardzes sistēma, kā arī ierīkota lokālā video sistēma, redzes lokā iekļaujot arī bērnu rotaļu laukumu.
Pagājušajā gadā labiekārtots Jumpravas bērnu rotaļu laukums. Uzsākti Jumpravas pagasta parka teritorijas aktīvās atpūtas laukuma uzlabošanas darbi, kā rezultātā izvietotas jau četras trenažieru iekārtas.
Jumpravas pagastā veikti arī ietvju seguma atjaunošanas darbi. Pie Jumpravas pamatskolas sporta zāles atjaunots ceļa segums gājēju ietvei 150 kvadrātmetru platībā, kā arī atjaunots ceļa segums ietvei gar Daugavas ielu. Veikta arī rekonstrukcija piebraucamam ceļam uz Valdemāra pamatskolu, kā arī uzlieta jauna asfaltseguma virsma. Tāpat atjaunots ceļa posms uz pašvaldības ceļa Papardes-M Sola.
Jumpravas pagasta teritorijā aizvadītajā gadā veikti arī atsevišķi uzlabojumi ielu apgaismojuma sistēmā. Tika veikta ielu apgaismojuma rekonstrukcija Dzelmes ciematā uz autoceļa A6 pie Jumpravas baznīcas, lai paaugstinātu drošību autobusa pieturvietu joslās un krustojumā virzienā uz Jumpravu. Tāpat nomainītas nātrija ielu apgaismojumu lampas pret LED ekonomiskajām apgaismojuma lampām līdz Jumpravas stacijai, kā arī izbūvētas jaunas ielu apgaismojuma līnijas Inženieru un Dzelzceļa ielā.
Lēdmanes pagastā atjaunots grants ceļa segums
Lēdmanes pagastā 2021. gadā veikti teritorijas “Gaismas” sakopšanas un labiekārtošanas darbi, kā arī pašvaldības īpašuma “Pie Lobītes” labiekārtošanas projekta izstrāde. Izdevies atjaunot grants ceļa “Tutiķi –Veckazakas” virsmas segumu 1,5 km garumā, nobruģēt laukumu pie Lēdmanes baznīcas, aprīkojot to ar LED apgaismojumu.
Ķegumā labiekārtota pludmale
2020. gada augustā tika uzsākta un 2021. gadā pabeigta Ķeguma iedzīvotāju ilgi gaidītā Ogres ielas rekonstrukcija Ķegumā. Ielas pārbūves ietvaros veikta esošo sadzīves un lietus kanalizācijas tīklu un ielas apgaismojuma sistēmas rekonstrukcija, jaunu sadzīves kanalizācijas tīklu izbūve, ielas brauktuves un gājēju ietves, pieslēgumu un stāvlaukumu rekonstrukcija.
Ķeguma pilsētā pie jaunās skatu terases Smilšu ielā 8 ir uzstādīti jauni un papildinoši vides elementi. Pie foto soliņa uzstādīts stacionārs foto statīvs. Ikviens, dodoties pastaigāties, var piestāt Daugavas skatu terasē, atpūsties, tvert mirkļus, iegriezt soliņu kā karuseli un iemūžināt tā panorāmu skaistos individuālos kadros, jo, ievietojot savu mobilo ierīci un noregulējot to foto statīvā, fotoattēls taps gatavs pāris sekunžu laikā. Turpat līdzās foto soliņam ir uzstādīts jauns, izzinošs un informatīvi vizualizēts stends. Tajā ir attēlota un apskatāma kādreiz uz Ķeguma HES izveidoto tilta arku konstrukcijas vizualizācija. Līdzās stendam izvietota arī maza informatīva planšete, kurā atspoguļoti tilta arku konstrukcijas vēstures fakti.
Turpinot labiekārtošanas darbus, kas aizsākās 2020. gadā pie Ķeguma Tautas nama un Ķeguma parkā, 2021. gadā norisinājās darbi Ķeguma pludmalē. Pie soliņiem izveidoti krāšņi apstādījumi, kas atpūtniekiem ļaus baudīt vasaras skaistos saulrietus sakoptā un izdaiļotā vidē. Savukārt puķu dobe, kas atrodas pie lapenes pludmalē, tika paplašināta un pilnveidota ar jauniem košumkrūmiem, kas priecēs kā agrā pavasarī, tā vēlā rudenī. Sezonas beigās Ķeguma pludmalē uzstādīti četri pludmales soli.
Lai uzlabotu un attīstītu tūrisma infrastruktūru Ķeguma pilsētā un tās apkaimē, sadarbībā ar Ogres novada tūrisma informācijas centru 2021. gada izskaņā tika paveikts vēl viens darbiņš – tūrisma informācijas stenda atjaunošana Ķeguma pilsētā pie Lāčplēša ielas. Esošajā stendā ikvienam iedzīvotājam un viesim ir pieejama atjaunota informācija latviešu un angļu valodās par Ķeguma pilsētā un tās tuvējā apkaimē esošajiem tūrisma objektiem, pakalpojuma sniedzējiem, naktsmītnēm un ēdināšanas iestādēm. Atjaunotais stends būs noderīgs ikvienam ceļotājam, kas vēlēsies iepazīt Ķegumu.
Oktobrī izbūvēts apgaismojums Ķeguma komercnovirziena vidusskolas sporta stadionam, lai sportot gribētāji varētu droši izmantot stadiona sniegtās iespējas arī krēslas stundās un diennakts tumšajā laikā.
Projekts “Starppaaudžu satikšanās vieta” ir vairāk nekā divus gadus lolota ideja, kas īstenota ar bijušā Ķeguma novada pašvaldības iedzīvotāju iniciatīvas veicināšanas projektu konkursa finansējumu. Projekta ietvaros izveidota vide, kurā ir iespējams patīkami un kvalitatīvi kopā pavadīt laiku dažādām paaudzēm. Izveidota aktīvā zona pašiem mazākajiem, skolas vecuma bērniem, jauniešiem, jaunajiem vecākiem ar mazuļiem un senioriem, ierīkojot bērnu, pusaudžu rotaļu un atpūtas laukumu, iekārtojot atpūtas stūrīti jauniešiem un senioriem galda spēļu un citu aktivitāšu veikšanai, izveidojot āra galda tenisa zonu sportiskām aktivitātēm dažādām paaudzēm. Projekta ietvaros uzstādītas jaunas šūpoles, slīdkalniņš, dārza galdi un soli pieaugušajiem un bērniem, smilšu kaste un vīteņaugu režģis Staru ielā Ķegumā.
Lai nodrošinātu mācību iestādes pieejamību, izstrādāts būvprojekts ārējā lifta - pacēlāja izbūvei pie Ķeguma komercnovirziena vidusskolas. Pacēlāja izbūve plānota 2022. gadā. Izstrādāts būvprojekts aktīvās atpūtas laukuma ierīkošanai Komunālās ielas 9A teritorijā, blakus Ķeguma komercnovirziena vidusskolas sporta stadionam, uzsākta projekta pirmās kārtas – velotrases būvniecība, kuru plānots pabeigt 2022. gada pavasarī, iestājoties būvdarbiem atbilstošiem laika apstākļiem.
Rembatē jauns basketbola laukums
Pagājušā gada 21. augustā Rembates pagastā pie bijušās Rembates skolas ēkas atklāta piemiņas plāksne izvestajiem, Sibīrijā mirušajiem latviešiem. Pirms gada pirmo piemiņas plāksni atklāja Tomē. Šāda piemiņas vieta izveidota arī Birzgalē. Plāksni rotā “L” burts un trīs zvaigznes, ko iekļauj dzeloņi. Šis ir Latvijas politiski represēto apvienības simbols kopš 1989. gada.
Septembra beigās Rembatē tika atklāts jaunais basketbola laukums. Biedrība “SK Rembate” īstenoja ieceri turpināt dažādot sporta veidu pieejamību Rembates iedzīvotāju vidū. Projekta ietvaros tika atjaunots asfalta segums ar līnijām, uzstādīti divi grozi un sēta gar laukumu. Pēdējo 10 gadu laikā Rembatē bija iespējams spēlēt tikai strītbolu, jo bija tikai viens grozs. Tagad ir izveidots basketbola laukums, kas ļaus veidot turnīrus un piedalīties vairāk spēlētājiem. Projekta vadītājs – Oskars Dūdens. Basketbola laukums atjaunots projekta “Rembates basketbola laukuma atjaunošana” Nr.20-04-AL02-A019.2202-000016 ietvaros, kas realizēts Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai finansētās Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam apakšpasākuma “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ietvaros, ar bijušā Ķeguma novada pašvaldības finansiālu atbalstu.
Novembrī uzsākti Liepu un Ķeguma ielas remontdarbi, kuru ietvaros tiks sakārtoti arī daudzdzīvokļu māju pagalmu ceļi, pašvaldības 2022. gada budžetā šo ielu remontdarbiem atvēlēti 66 962 eiro. Darbus plānots pabeigt 2022. gada pavasarī, iestājoties būvdarbiem atbilstošiem laika apstākļiem.
Gada nogalē Rembates pagastā ekspluatācijā nodots platformas tipa pacēlājs pie sociālā aprūpes centra (SAC) “Senliepas” ieejas, kas ir ērti pieejams ikvienam. Pacēlājs savieno divus ēkas virszemes stāvus un pazemes stāvu, nodrošinot iespēju ēkā iekļūt no ārtelpām, lai panāktu drošu klientu pārvietošanu, atvieglotu SAC “Senliepas” darbinieku un klientu ikdienu. Pacēlāja izbūves rezultātā uzlabojusies pakalpojumu pieejamība un kvalitāte, kā arī nodrošināta ērta piekļuve cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, SAC “Senliepas” personālam un neatliekamās palīdzības dienestam, klientu nogādāšanai uz/no valsts un pašvaldību iestādēm, ārstniecības iestādēm.
Birzgalē jauna katlumāja
Birzgalē uzsākusi darbu jaunā konteinera tipa šķeldas katlumāja, kas izvietota blakus
jau esošajai malkas apkures katlumājai. Jau pirms vairākiem gadiem, apsekojot esošo katlumāju, secināts, ka tā ir tehniski nolietojusies un nepieciešama tās nomaiņa.
Septembra sākumā Birzgales ciema centrā tika uzsākti pieturvietas remontdarbi. Pēc Birzgales pagasta pārvaldes iniciatīvas, sadarbībā ar VAS “Latvijas Valsts ceļi”, veikta novecojušo apmaļu maiņa, ietvju seguma atjaunošana. Izveidota jauna pasažieru iekāpšanas un izkāpšanas platforma, kā arī sakopta zaļā zona. Iedzīvotāji var ērti, droši un patīkami sagaidīt sabiedrisko transportu, lai dotos savās ikdienas gaitās.
Birzgalē īstenoti divi iedzīvotāju iniciatīvu projekti. Projekta “Ekoloģiskās un vizuālās vides uzlabošana Birzgales kapsētās” ietvaros atjaunoti 4 divviru vārti, 9 mācītāja kanceles un soliņi, kas kalpos kapusvētkos un izvadīšanas ceremonijās, 24 atkritumu tvertnes, 9 informācijas stendi, 3 zvanu tornīši un 10 kapsētu nosaukumi. Savukārt projekta “Vides objekts – Laiks” ietvaros Birzgales Rūķu parkā izvietots vides objekts – pulkstenis. Uz pulksteņa ir izvietotas latvju zīmes – auseklīši, uz vienas no sienām ir Birzgales pagasta ģerbonis un uz otras ir teksts “Mūsu mājas Birzgale”, radot piederības sajūtu Birzgales pagastam.
2021. gadā projekta ietvaros uzbūvēts Radošais namiņš Birzgalē ar mērķi dažādot Birzgales pagasta un novada iedzīvotāju aktīvās un radošās atpūtas iespējas. Radošā namiņa būvniecības darbi tika veikti ELFLA projekta ietvaros ar ID nr.20-04-AL02-A019.2202-000001 (apstiprināts ar Nr. 08.06.2020.04.20.008914 Lauku atbalsta dienesta Viduslatvijas Reģionālā lauksaimniecības pārvalde), kopējās izmaksas 13766.28 eiro, t. sk. ELFLA finansējums 9000 eiro, bijušās Ķeguma novada pašvaldības līdzfinansējums 4766,28 eiro. Tāpat pie Radošā namiņa, iedzīvotāju iniciatīvas projektu konkursa ietvaros, izveidota āra klase. Ir izveidota terases koka pamatne, uz kuras ir uzstādīti galdi ar soliem un puķu kastes.
Tomē atjaunota tautas nama fasāde
Oktobra sākumā noslēgušies Tomes Tautas nama fasādes vienkāršotās atjaunošanas darbi. To laikā noņemts vecais dekoratīvais apmetums, veikti fasādes remontdarbi, likvidēti tehniskie trūkumi, kas gadu laikā bija izveidojušies. Ēkas pamatiem veikti hidroizolācijas darbi. Šobrīd fasāde ir atjaunota ar pievilcīgu dekoratīvo apmetumu. Pēc fasādes remonta Tomes Tautas nama sienu rotā plāksnīte “Kultūras piemineklis”.
2021. gadā tika veikta topogrāfiskā uzmērīšana un plānu sagatavošana pašvaldības ceļam Oši – Pantersīļi posmā “Ceriņi” – “Kalnabiķi” un posmā “Sapali” – “Kalnabiķi”. Šī uzmērīšana veikta, lai projektētu ceļu noteiktajos posmos. Ogres novada pašvaldības 2022. gada šo ceļu posmu sakārtošanai iedalīti 50 000 eiro.
Ceļa posmu “Ezerkalni – Veides” un “P85 – Veides” rekonstrukcijas ietvaros izrakti grāvji, izveidotas ceļa barjeras un uzbērta grants. Remontdarbu laikā izveidotas arī nobrauktuves. Valsts reģionālā autoceļa Rīgas HES–Jaunjelgava (P85) posmā no Tomes līdz Ķeguma HES (26,7.–31,3. km) jūlijā tika sākti seguma atjaunošanas darbi. Būvdarbu ietvaros izbūvēta asfaltbetona izlīdzinošā un dilumkārta, atjaunotas ceļa nomales, autobusa pieturvietas, pārbūvētas caurtekas, uzstādītas drošības barjeras, signālstabiņi un ceļazīmes. Tika nocirsti satiksmei bīstami koki, un ceļa nomales attīrītas no krūmiem.
Tomes kapsētā izveidots laukums no betona plāksnēm smilšu uzbēršanai, kā arī uzbūvēta nojume darba rīku uzglabāšanai.
2021. gadā pie Ķeguma novada muzeja Tomē izveidots lielformāta uzraksts “Muzejs”, veicinot muzeja atpazīstamību.
Ķeguma apkaimē īstenoti projekti jauniešu veselībai un brīvajam laikam
Ir noslēdzies jauniešu projekts “Nesēdi mājās – strādā ar sevi!”, kas tika īstenots pateicoties Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas izsludinātajam projektu konkursam “Atbalsts jauniešiem Covid-19 pandēmijas radīto seku mazināšanai”. Projekta īstenošana ilga no 2021. gada 1. jūlija līdz 31. decembrim. Projekta mērķis bija sniegt jauniešiem mentālu palīdzību – veicināt emocionālā, garīgā un fiziskā stāvokļa uzlabošanu caur jaunu zināšanu apguvi, emociju un iespaidu radīšanu, motivēšanu, socializēšanos, kvalitatīvu brīvā laika pavadīšanu 20 reorganizētā Ķeguma novada (Ķeguma pilsētas, Tomes, Rembates un Birzgales pagasta) jauniešiem vecumā no 13 līdz 19 gadiem.
2020. gada nogalē biedrības “Daugavas savienība” izsludinātajā mērķprogrammu konkursā 2021. gadam tika iesniegts un saņēma atbalstu projekts par divu lielformāta spēļu izveidi “Iepazīsti Ķeguma novadu un Daugavu laiku lokos”. Lai atraktīvā veidā iepazīstinātu iedzīvotājus un viesus ar bagāto kultūrvēsturisko mantojumu, vietām, vērtībām, cilvēkiem, ar Daugavu, kas šķērso teritoriju, kā svarīgu nacionālu simbolu, tika izveidotas divas personalizēta lielformāta spēles “Iepazīsti Ķeguma novadu un Daugavu laiku lokos”.
Ikšķilē un Tīnūžu pagastā prioritāte ir ielu un ceļu stāvokļa uzlabošana