-Pērn atklāta Ogres Centrālās bibliotēkas ēka, kas ir unikāla sabiedriskā ēka Latvijā. Tā ir moderna, pašpietiekama, divstāvu energoefektīva ēka ar zemām apkures izmaksām. Jaunajā ēkā iedzīvotāji var saņemt gan bibliotēkas, gan dzimtsarakstu nodaļas pakalpojumus. Projekta kopējās izmaksas ir 9 568 298, 86 eiro, no tiem Emisijas kvotu izsolīšanas instruments 5 000 000 eiro.
-Izbūvēts jauns aizsargmols (straumvirze) pie Ogres upes ietekas Daugavā, mazinot hidraulisko pretestību Ogres upes lejtecē, gulsnes piesērējumu, ledus sastrēgumus, krasta nobrukumu veidošanos un ūdens līmeņa celšanās iespējas. Projekta izmaksas 5 336 957, 40 eiro, no tiem Eiropas Reģionālas attīstības fonda (ERAF) līdzfinansējums 3 570 000 eiro apmērā.
-Atklāts gājēju tilts pār Ogres upi, kas savieno Jāņa Čakstes prospektu un Ogres ielu. Līdz ar jaunā tilta atklāšanu, paplašinātas iedzīvotāju ikdienas pārvietošanās iespējas no Ogres pilsētas individuālās apbūves teritorijām Pārogrē. Izmaksas 1 360 432, 23 eiro.
-Uzsākta jauna tūrisma un izziņas infrastruktūras objekta “Ogres vārti” projektēšana bijušajā sūkņu stacijā Ogrē, Rīgas ielā 45.
-Pārbūvēta kādreizējā poliklīnikas ēka, izveidojot dzīvokļus jaunajiem medicīnas darbiniekiem. Šāda mājokļa pieejamība piesaista Ogres rajona slimnīcai jaunus un zinošus speciālistus, veicinot vēl plašāku veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību Ogres novadā.
-Ar ERAF finansiālu atbalstu uzsākta Ogres novada Sporta centra ēkas pārbūve, īstenojot projektu “Ogres novada pašvaldības ēkas Skolas ielā 12 , Ogrē, energoefektivitātes paaugstināšana, izmantojot atjaunojamos energoresursus.” Kopējais finansējums 1 370 000 eiro, no tiem ERAF līdzfinansējums 287 641 eiro, valsts dotācija 12 690, 04 eiro.
-Pašvaldība par 218 000 eiro pērn atsavinājusi bijušo Ogres Tautas nama ēku, kurā plānots ierīkot Operetes un muzikālo teātri. Iniciatīvu atbalstīja arī Kultūras ministrija, 2021. gada februārī starp pašvaldību un ministriju tika noslēgts nodomu protokols par ieceres īstenošanu Ogrē.
-Uzsākts projekts “Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai Ogres novadā”, kā ietvaros paredzēts pārbūvēt ēku Suntažu ielā 2, Ogrē, un blakus tai uzbūvēt jaunu ēku, lai izveidotu vairākus sociālos pakalpojumus personām ar īpašām vajadzībām – grupu dzīvokļus, tā dēvētā "atelpas brīža", rehabilitācijas un dienas aprūpes centra pakalpojumus bērniem ar funkcionāliem traucējumiem. Finansējums 4 058 257 eiro, no kuriem ERAF līdzfinansējums 1 732 647, 36 eiro, valsts dotācija 64 646, 01 eiro.
-Izbūvēta asfaltēta velotrase Jāņa Čakstes prospektā, nodrošinot jauns aktīvās atpūtas iespējas bērniem, pieaugušajiem un arī pieredzējušiem sporta profesionāļiem savu braukšanas prasmju un koordinācijas attīstīšanai. Finansējums 120 000 eiro.
-Atjaunota bijusī sanatorijas “Ogre” ēka. Projekta “Kultūras mantojuma saglabāšana un attīstība Daugavas ceļā” ietvaros atjaunots jumts, veikta ēkas pamatu horizontālās un vertikālās hidroizolācijas atjaunšana un izbūv, restaurētas Lielās zāles krāsnis, veikta grīdas atjaunošana. Restaurēti ievērojamā latviešu gleznotāja Anša Cīruļa sienas un griestu gleznojumi. Par pašvaldības līdzekļiem atjaunots ieejas vestibils, labiekārtota teritorija, uzstādīti gaismekļi.
-2021. gadā uzsākta jaunās Ogres Valsts ģimnāzijas un sporta kompleksa celtniecība, ko plānots atklāt 2022. gada septembrī. Būvdarbi notiek projekta “Uzlabot vispārējās izglītības iestāžu mācību vidi Ogres novadā” ietvaros. Kopējais finansējums - 32 550 211,78 eiro, no tā ERAF līdzfinansējums 5 028 931, 34 eiro un valsts dotācija 6 067 823, 64 eiro.
-Uzsākti būvdarbi uz jaunizveidotā aizsargmola, kas plūdu riska mazināšanas nolūkā izbūvēts pie Ogres upes ietekas Daugavā un šopavasar nodots ekspluatācijā, kur tiks izveidots dizaina objekts – bāka ar Ogres novada logo.
-Uzsākta būvprojekta izstrāde klinšu kāpšanas sienas būvniecībai Zvaigžņu ielā 11, Ogrē.
-Uzsākta Ogres novada pašvaldības ēkas “Jauniešu māja” pārbūve. Projekta ietvaros tiks veikta vecā korpusa pārbūve un energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi. Tiks izveidota jauna, moderna piebūve ar multifunkcionāli izmantojamu zāli, pārbūvēta garāža par materiālu noliktavu un sanāksmju telpu, kā arī tiks veikti citi labiekārtošanas darbi.
-Modernizēts ielu apgaismojums, realizējot projektu “Viedo tehnoloģiju ieviešana Ogres pilsētas apgaismojuma sistēmā.”Veikta 920 gaismekļu demontāža, to vietā uzstādot LED gaismekļus ar gaismas spēju no 37 W līdz 137 W, kā arī ieviestas viedās tehnoloģijas – kontroliera uzstādīšana katrā gaismeklī, no kuriem 460 ir ar kustību sensoru, 2 video detektoru un 2 sakaru iekārtu uzstādīšana autotransporta plūsmas intensitātes noteikšanai. Finansējums - 792 358, 12 eiro, no tiem Emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta līdzfinansējums – 547 399, 16 eiro.
-Veikti ievērojami ceļu pārbūves darbi, piemēram, uzlabots ielu stāvoklis individuālās apbūves teritorijās Kartonfabrikas rajonā, kur rekonstruētas 13 ielas - Amatnieku iela, Rūpnieku iela, Birzgales iela, Egļu iela, Kadiķu iela. Blaumaņa iela, Rožu iela, Poruka iela, Lēdmanes iela, Stirnu iela. Uzsākti darbi Lauberes ielā, Madlienas ielā un Bezdelīgu ielā.
-Pilsētā rekonsturēta viena no noslogotākajām pilsētas ielām - Skolas iela no Brīvības ielas līdz Pirts ielai, pārbūvējot to atbilstoši Eiropas Savienības standartiem. Izbūvēta plaša autostāvvieta, izveidots gājēju un veloceliņš, atjaunotas sabojātās kāpnes, kas ved no auto stāvlaukuma uz dzelzceļa staciju. Finansējums 1 418 448 eiro, no tiem ERAF līdzfinansējums 27 750, 94 eiro apmērā un valsts budžeta dotācija 1224,31 eiro.
-Pērn atjaunots Parka ielas posms no Lapu ielas līdz Ceriņu ielai, pārbūvējot to par gājēju ielu. Finansējums - 308 550 eiro. Noasfaltēta brauktuve Miera ielā, kas ved uz Ogres rajona slimnīcu. Atjaunots asfaltbetona segums Ceriņu ielā, Poruka ielā, Dārza ielā līdz autoceļam A6. Rekonstruēts Čakstes prospekts no Mazās Ķentes ielai līdz Skalbju ielai, kā arī Čakstes/Strēlnieku prospekts līdz Dārzai ielai un citas ielas. Izbūvēts rotācijas aplis un stāvlaukums Mālkalnes prospektā 43, nodrošinot ērtu piekļuvi izglītības iestādēm.
-Veikta vairāku stāvlaukumu segumu atjaunošana – Preses ielā, Brīvības ielā 50, pie Ogres Basketbola skolas u.c. Veikta vairāku gājēju ietvju izbūve –no dzelzceļa stacijas “Pārogre” līdz Pārogres gatvei, Priežu ielā, Vidus prospektā un citviet pilsētas teritorijā.
-Attīstot veloinfrastruktūru, atklāts veloceliņš Ogre – Ogresgals.
-Energoefektivitātes paaugstināšanas darbi noslēgušies Ogresgala pirmsskolas izglītības iestādē (PII) “Ābelīte ar mērķi samazināt CO2 emisijas, siltumenerģijas un elektroenerģijas patēriņu, panākot maksimālu izmaksu efektivitāti. Projekta kopējās izmaksas - 545 406,79 eiro bez PVN, 85% no summas sedza valsts. 2021. gada 1. jūnijā Ministru kabinets šo projektu apstiprināja kā vienu no atbalstāmajiem augstas gatavības pašvaldību investīciju projektiem Covid-19 krīzes pārvarēšanai un ekonomikas atlabšanai, kuriem piešķirams valsts budžeta finansējums.
-Iegādāti mācību līdzekļi skolēniem – 640 datori, kas paredzēti 7 un 10. klašu skolēniem jaunā mācību satura apguvei.
