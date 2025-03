Paziņo "Gada balvas medicīnā 2024" laureātus; balvu saņem arī ģimenes ārste no Lielvārdes

Savā apsveikuma sveicienā pasākumā dalībniekiem Valsts prezidents Edgars Rinkēvičs saka: "Nozīmīgajā Latvijas mediķu godināšanas pasākumā vēlreiz saku paldies jums visiem par iejūtību, pašaizliedzību un augsti profesionālo darbu, ko jūs ikdienā darāt, palīdzot pacientiem dziedēt savu veselību, gan stacionārā, gan ambulatori. Saku paldies arī tiem Latvijas mediķiem, kuri iepazinuši kara medicīnu vistiešākajā veidã Ukrainā, nesavtīgi sniedzot tik nepieciešamo palīdzību Ukrainas karavīriem un civiliedzīvotājiem. Paldies tiem mediķiem, kuri turpina ievainoto Ukrainas karavīru ārstēšanu Latvijā. Jūsu pašaizliedzīgais veikums ir atzinības vērts un godināms!"

Pasākuma atklāšanā uzrunu teica arī ministru prezidente Evika Siliņa, sakot: "Cilvēka labklājības pamatā ir drošība un veselība, un medicīnas jomā strādājošie ir tie, kuri ar savu nesavtīgo darbu stiprina mūsu sabiedrību, rūpējoties par līdzcilvēkiem. Vesels cilvēks var labāk parūpēties par savu ģimeni, par valsti, par mūsu nākotni. No sirds pateicos ikvienam medicīnas darbiniekam par profesionalitāti, atbildību un cilvēcību, ikdienā veicot savu darbu!"

Savukārt veselības ministrs Hosams Abu Meri, uzrunājot pasākuma dalībniekus, teica: "Esmu lepns kopā ar kolēģiem sumināt medicīnas talantus - cilvēkus, kuru darbs ir ne tikai profesija, bet arī misija. Līdzīgi kā mūsu oskarotajā animācijas filmā "Flow", arī mums pašlaik apkārt bango jūras un okeāni. Mēs, veselības aprūpes pārstāvji, esam viena komanda, kas stāv sardzē par mūsu pacientu veselību. Uzticoties, sadarbojoties un atbalstot citam citu, mēs varam ieviest reālas pārmaiņas un pilnveidoties, nodrošinot veselības aprūpes noturību. Spēcīga veselības sistēma ir drošības pamatā, un pacientiem drošība ir katra ārsta, māsas, vecmātes, farmaceita, ārstniecības uzņēmuma un jebkura cita veselības nozares darbinieka kvalitatīvi veikts darbs, pašatdeve un enerģija."

Ceremonijā tika pasniegtas 22 balvas, tostarp AS "Grindeks" augstākais apbalvojums D.H. Grindeļa balva, kā arī AS "Olpha" specbalva "Iedvesma", žurnālu "Ārsts.lv" un "Ievas Veselība" speciālbalvas, LĀB specbalva un Latvijas Medicīnas fonda "Balva par darbu sabiedrības labā", vēsta LĀB pārstāvji.

"Kā katru gadu pavasara pusē Latvijas Ārstu biedrība kopā ar citiem veselības aprūpes nozares pārstāvjiem un mūsu atbalstītājiem godina visrūpīgākos medicīnas darbiniekus un saka paldies par to darbu, kas paveikts pagājušā gadā. Mēs esam ļoti pateicīgi kolēģiem, ka, neskatoties uz grūtībām, viņi saglabā sirsnību, mīlestību un cilvēcību pret saviem pacientiem un savu darbu veic tā, lai pacienti justos patiešām labi. Šis ir veids, kā mēs sakām paldies viņiem visiem par padarīto. Paldies ir viens no vārdiem, ko mēs sakām visbiežāk ikdienā, bet nekad tā nav par daudz. Sakot paldies, mēs pateicamies ne tikai tam cilvēkam, kas to ir veicis, bet sakām arī paldies Dievam. Ar šo pasākumu mēs sakām paldies arī par to, ka varam turpināt strādāt zem mierīgām Latvijas debesīm un lūgsim par to, lai arī turpmāk mūsu zeme ir brīva un varam dzīvot mierā, " saka LĀB prezidente Ilze Aizsilniece.

Par "Gada ģimenes ārstu 2024" sabiedrības balsojumā kļuvusi ģimenes ārste Dzintra Troska no Lielvārdes, par kuru pacienti saka - īsta daktere īstajā vietā. Viņu raksturo kā pretimnākošu, zinošu, atbildīgu, izpalīdzīgu un iejūtīgu, sava amata profesionāli, kas sniedz vienmēr nepieciešamo palīdzību un iedziļinās pacientu problēmās. Ārste ar lielo burtu, kura dara vairāk, nekā pienākums prasa.

Nominācijā "Gada vecmāte 2024" augstāko balsojumu saņēmusi Ventspils Ziemeļkurzemes reģionālās slimnīcas vecmāte Krista Kristiāna Žēberga. "Gada ārsts speciālists 2024" šogad ir Jānis Osītis - docētājs, traumatologs, ortopēds Ventspils Ziemeļkurzemes reģionālās slimnīcas Kurzemes Mugurkaula ķirurģijas centra vadītājs. Titula "Gada jaunais ārsts 2024" ieguvējs ir Paula Stradiņa klīniskās universitātes slimnīcas pneimanologs Gusts Ancāns, stāsta LĀB.

"Gada slimnīca 2024" ir Mazsalacas slimnīca Ziemeļvidzemē, kas tika uzcelta 2000.gadā. "Gada zobārsts 2024" ir Ģirts Bīriņš no "Smaida klīnikas" Rīgā. Savukārt "Gada funkcionālais speciālists 2024" ir "Hospis mājas" fizioterapeite Evija Priževoite.

"Gada docētāja 2024" nominācijā par saviem pedagogiem balsoja Rīgas Stradiņa universitātes (RSU) un Latvijas Universitātes (LU) ārstniecības studenti. "Gada docētājs" LU ir LU Medicīnas un Dzīvības zinātņu fakultātes gada docētājs Uga Dumpis, savukārt "Gada docētājs" RSU ir docētāja Santa Kursīte, pediatre, bērnu alergoloģe, Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas Hematoonkoloģijas nodaļas virsārste, norāda LĀB.

"Gada farmaceits 2024" ir "Latvijas aptiekas" Bauskā vadītāja Laila Vāvere. "Gada ārsta palīgs 2024" ir Rolands Kristovskis "Orto klīnika" ārsta palīgs. “Gada māsa 2024” ir Iveta Bērziņa. Vidzemes slimnīcas Terapijas nodaļas 2. virsmāsa. Nominācijā "Gada māsas palīgs 2024" balvu saņēma Inita Liepa no Liepājas Reģionālās slimnīcas.

AS "Olpha" speciālbalva "Iedvesma" piešķirta Rīgas Psihiatrijas un narkoloģijas centra ambulatorā centra "Veldre" un RSU Psihosomatiskās medicīnas un psihoterapijas katedras vadītājam, ārstam psihiatram profesoram Mārim Taubem un profesoram Oskaram Kalējam, Rīgas Stradiņa universitates docētājam, Iekšējo slimību katedras vadošajam pētniekam.

AS "Grindeks" D.H. Grindeļa balvu par izciliem sasniegumiem Latvijas medicīnā un ieguldījumu sabiedrības veselībā saņēma Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas Endokrinoloģijas nodaļas vadītāja Ilze Konrāde, vēsta LĀB.

Žurnāla "Ārsts.lv" speciālbalvu par teicamu sadarbību sabiedrības informēšanā un izglītošanā saņēma Agnese Ritene - farmaceite un "Manas aptiekas" "Centra aptiekas" Tukumā vadītāja.

Jau sesto reizi žurnāls "Ievas Veselība" pasniedza arī savu specbalvu atsaucīgākajam konsultantam, ko šogad saņēma Paula Stradiņa Klīniskās universitātes slimnīcas nieru ārste, Nefroloģijas centra virsārste un Rīgas Stradiņa universitātes asociētā profesore Ieva Ziediņa.

"Balvu par mūža ieguldījumu medicīnā" saņēma Dr. hab. med. Romāns Lācis, Rīgas Stradiņa universitātes profesors, ilggadējs Sirds ķirurģijas centra vadītājs (1998-2017), kas tagad vada Sirds ķirurģijas centra konsultatīvo padomi. Profesors Romāns Lācis ir ievērojams Latvijas sirds ķirurgs, pazīstams kā pirmais ārsts valstī, kurš 2002. gada 10. aprīlī veica pirmo sirds transplantāciju Latvijā, iezīmējot nozīmīgu pavērsienu valsts medicīnas vēsturē. 2015. gadā viņa vadībā Latvijā tika veikta pirmā sirds transplantācija bērnam. Par savu ieguldījumu medicīnā profesors Lācis ir saņēmis vairākus apbalvojumus, tostarp Ministru kabineta balvu (2002), Triju Zvaigžņu ordeņa 4. šķiru (2004) un Paula Stradiņa balvu (2014), atzīmē LĀB.

Arī Anita Lapiņa, Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas ārste, Endoskopijas nodaļas eksperte gastrointestinālajā endoskopijā, saņēma "Balvu par mūža ieguldījumu medicīnā". Savlaik ilgstoši vadījusi Endoskopijas nodaļu, ko pati izveidoja pirms vairāk nekā 40 gadiem. Ārste nodaļu dibinājusi un izveidojusi par mūsu valsts vadošo kompetences centru savā disciplīnā. Viņa vairākkārt jau saņēmusi dažādas valsts un sabiedrības atzinības - MK Atzinības rakstu par pašaizliedzību un panākumiem, strādājot Latvijas valsts un tautas labā (2004), LU Pateicības rakstu par sadarbību un ieguldījumu, īstenojot LU ESF projektu "Agrīnas audzēju diagnostikas un novēršanas starpdisciplinārās izpētes grupā" (2011), Atzinības krusta 5. šķiru (2008).

Par "Gada cilvēku medicīnā 2024" šogad kļūst Mārtiņš Malzubris, traumatologs ortopēds, Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīcas (TOS) Traumatoloģijas centra vadītājs, Latvijas Traumatologu un ortopēdu asociācijas prezidents. Daudz ieguldījis darba septiskās un rekonstruktīvās ķirurģijas attīstīšanā TOS. Mārtiņš Malzubris ieguldījis lielu darbu Ukrainas ārstu apmācībā Latvijā un Ukrainā. 2024. gadā apmācījis piecas ārstu grupas Latvijā un veicis piecus braucienus uz Ukrainu kopīgam darbam un apmācībām Ukrainas slimnīcās, kur operējis vairāk nekā 40 pacientu.

Par "Gada notikumu medicīnā 2024" šogad atzīta Bērnu klīniskās universitātes slimnīcā veiktā operācija, kurā pusaudzim pēc smagas galvas traumas galvaskausa daļa aizstāta ar 3D tehnoloģijā izdrukātu mākslīgo kaulu. Tas ļāvis ievērojami saīsināt operācijas laiku, mazinot dažādus riskus, kā arī turpmāk uzlabos bērna dzīves kvalitāti, norāda LĀB.

Latvijas Medicīnas fonds pasākuma laikā piešķīra "Balvu par darbu sabiedrības labā" trīs latviešiem par viņu nozīmīgo darbu cilvēces labā, veicot pašaizliedzīgo dabu un atbalstu Ukrainai jau kopš kara sākuma. Balvu saņem traumatologs ortopēds Mārtiņš Malzubris un brīvprātīgie Pēteris Dimants un Arnis Rukmanis.

LĀB specbalva tika piešķirta profesorei Jeļenai Storoženko par nozīmīgu ieguldījumu medicīnas izglītībā un laboratorās diagnostikas attīstībā, izdodot grāmatu "Laboratoriskie izmeklējumi dažādu slimību diagnostika", kas kļūs par vērtīgu ceļvedi ārstiem un studentiem, atzīmē LĀB.

Pirmo reizi "Gada balva medicīnā" tika pasniegta 2008. gadā. Ar katru gada šī balva kļuvusi arvien nozīmīgāka, un pašlaik tā ir veselības aprūpes nozares gada nozīmīgākais pasākums. Šajos gados strauji pieaugusi arī sabiedrības iesaiste, un pašlaik cilvēki savus pieteikumus sūta pat no ārzemēm, vēloties godināt labākos no labākajiem mediķiem. "Gada balvas medicīnā" balsojumā 2023. gadā piedalījās 10 tūkstoši Latvijas iedzīvotāju, un balva tika pasniegta 15 nominācijās. "Gada balvas medicīnā" statuetes "Dzīvības asns" autors ir metālmākslinieks Armands Jēkabsons.