Ceturtdiena, 7. aprīlis, 2022 10:01

Paziņojums par detālplānojuma E.Kauliņa alejā 5, Lielvārdē, publisko apspriešanu

Saskaņā ar Ogres novada pašvaldības (turpmāk – Pašvaldība) domes 2022.gada 31.marta lēmumu „Par detālplānojuma „Detālplānojums nekustamā īpašuma Edgara Kauliņa alejā 5, Lielvārdē Ogres novadā, zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 7433 002 0576” (turpmāk  Detālplānojums) Detālplānojuma 1.0.redakcija nodota publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai (turpmāk – Detālplānojums).

Detālplānojuma izstrādātājs: IK „Plānošanas eksperti”, adrese: Maija iela 16–3, Rīga, LV 1006, e–pasta adrese 

-Publiskā apspriešana norisinās no 19.04.2022. līdz 10.05.2022.

-Publiskās apspriešanas sanāksme notiks  Lielvārdes pilsētas un pagasta pārvaldes ēkas telpās Raiņa ielā 11A, Lielvārdē, Ogres nov., 26.04.2022. plkst. 17:00.

Ar detālplānojuma 1.redakciju elektroniskajā formātā var iepazīties:

-Valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_20879

-Pašvaldības tīmekļa vietnē www.ogresnovads.lv sadaļā „Publiskās un sabiedriskās apspriešanas”

Detālplānojuma 1.0. redakcijas pieejamība papīra formātā tiks nodrošināta pēc iepriekšēja pieprasījuma: 

-Pašvaldības centrālās administrācijas ēkas Brīvības ielā 33, Ogrē, Ogres nov., telpās, tālr.: 65053733;

-Lielvārdes pilsētas un pagasta pārvaldes ēkas Raiņa ielā 11A, Lielvārdē, Ogres nov., telpās, tālr.: 65053733.

Rakstiskie priekšlikumi un ierosinājumi publiskās apspriešanas laikā sūtāmi pa pastu vai iesniedzami:

-Pašvaldības centrālās administrācijas Apmeklētāju pieņemšanas centrā,  Brīvības ielā 33, Ogrē, Ogres nov., LV–5001;

-Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā Raiņa ielā 11A, Lielvārdē, Ogres nov., LV–5070;

elektroniski parakstīti iesniegumi nosūtāmi uz elektronisko pastu , norādot „Detālplānojums Lielvārdē”.

Lai saņemtu konsultāciju, vai pieteiktos uz klātienes apmeklējumu (pieņemamais laiks otrdienas no 15:00 līdz 17:30) lūdzam sazināties ar Pašvaldības centrālās administrācijas Attīstības un plānošanas nodaļas telpisko plānotāju Benitu Šteinu, tālrunis 65053733, e–pasts 

Grafiskā daļa šeit:
Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi šeit:
Paskaidrojuma raksts šeit:

