Detālplānojuma izstrādātājs: IK „Plānošanas eksperti”, adrese: Maija iela 16–3, Rīga, LV 1006, e–pasta adrese
-Publiskā apspriešana norisinās no 19.04.2022. līdz 10.05.2022.
-Publiskās apspriešanas sanāksme notiks Lielvārdes pilsētas un pagasta pārvaldes ēkas telpās Raiņa ielā 11A, Lielvārdē, Ogres nov., 26.04.2022. plkst. 17:00.
Ar detālplānojuma 1.redakciju elektroniskajā formātā var iepazīties:
-Valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_20879
-Pašvaldības tīmekļa vietnē www.ogresnovads.lv sadaļā „Publiskās un sabiedriskās apspriešanas”
Detālplānojuma 1.0. redakcijas pieejamība papīra formātā tiks nodrošināta pēc iepriekšēja pieprasījuma:
-Pašvaldības centrālās administrācijas ēkas Brīvības ielā 33, Ogrē, Ogres nov., telpās, tālr.: 65053733;
-Lielvārdes pilsētas un pagasta pārvaldes ēkas Raiņa ielā 11A, Lielvārdē, Ogres nov., telpās, tālr.: 65053733.
Rakstiskie priekšlikumi un ierosinājumi publiskās apspriešanas laikā sūtāmi pa pastu vai iesniedzami:
-Pašvaldības centrālās administrācijas Apmeklētāju pieņemšanas centrā, Brīvības ielā 33, Ogrē, Ogres nov., LV–5001;
-Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā Raiņa ielā 11A, Lielvārdē, Ogres nov., LV–5070;
elektroniski parakstīti iesniegumi nosūtāmi uz elektronisko pastu , norādot „Detālplānojums Lielvārdē”.
Lai saņemtu konsultāciju, vai pieteiktos uz klātienes apmeklējumu (pieņemamais laiks otrdienas no 15:00 līdz 17:30) lūdzam sazināties ar Pašvaldības centrālās administrācijas Attīstības un plānošanas nodaļas telpisko plānotāju Benitu Šteinu, tālrunis 65053733, e–pasts
