-Detālplānojuma izstrādes mērķis – jauna ceļa pievienojuma izveidošana pie valsts galvenā autoceļa A6 Rīga – Daugavpils – Krāslava – Baltkrievijas robeža (Patarnieki) plānotajai degvielas uzpildes stacijai „Neste”, Jāņa Grestes ielā 3, Lielvārdē, Ogres novadā.
-Detālplānojuma izstrādes ierosinātājs – Juridiska persona, kura uz pilnvaras pamata pārstāv nekustamā īpašuma īpašnieku.
Minētais Pašvaldības domes lēmums un detālplānojuma izstrādes darba uzdevums pieejams Pašvaldības tīmekļa vietnē www.ogresnovads.lv un Valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā šeit:
Darba uzdevums šeit:
Ogres novada pašvaldības domes lēmums "Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajam īpašumam Jāņa Grestes ielā 3, Lielvārdē, Ogres novadā" šeit: