Paziņojums par detālplānojuma n.ī. "Rukši" grozījumu publisko apspriešanu

Saskaņā ar Ogres novada pašvaldības (turpmāk – Pašvaldība) domes 2021.gada 14.oktobra lēmumu “Par detālplānojuma “Detālplānojums zemes gabaliem “Rukši”, “Vepri”, “Troļļi” un “Vikingi”” grozījumu 1.0.redakcijas un Vides pārskata projekta nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai” publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai nodota detālplānojuma “Detālplānojums zemes gabaliem “Rukši”, “Vepri”, “Troļļi” un “Vikingi””  (turpmāk – Detālplānojums) grozījumu 1.0.redakcija un Vides pārskata projekts.

Detālplānojuma grozījumu izstrādātājs:

SIA “POP-UP HOUSE”, adrese: Elvīras iela 10-10, Rīga, LV-1083, e-pasta adrese: 

Vides pārskata izstrādātājs:

SIA “Estonian, Latvian & Lithuanian Environment”, adrese: Vīlandes iela 3-6, Rīga, LV-1010, tālrunis: 67242411, mājaslapas adrese: www.environment.lv. Saskaņā ar Covid-19  infekcijas izplatības pārvaldības likuma 21.panta trešo daļu Detālplānojuma grozījumu un Vides pārskata redakcijas publiskā apspriešana norisinās neklātienes formā.

Publiskā apspriešana norisinās no 02.11.2021. līdz 12.12.2021.

No 2021. gada 23. novembra līdz 30. novembrim tīmekļa vietnēs www.ogresnovads.lv un www.environment.lv sadaļā Aktualitātes būs pieejama Detālplānojuma grozījumu un Vides pārskata videoprezentācija.

Publiskās apspriešanas sanāksme notiks 23.11.2021. plkst. 18:00 videokonferences formātā Zoom platformā.

Lai piedalītos minētajā sanāksmē, lūdzam reģistrēties, aizpildot pieteikuma veidlapu šeit:

Vairāk lasiet šeit:

