Detālplānojuma grozījumu izstrādātājs:
SIA “POP-UP HOUSE”, adrese: Elvīras iela 10-10, Rīga, LV-1083, e-pasta adrese:
Vides pārskata izstrādātājs:
SIA “Estonian, Latvian & Lithuanian Environment”, adrese: Vīlandes iela 3-6, Rīga, LV-1010, tālrunis: 67242411, mājaslapas adrese: www.environment.lv. Saskaņā ar Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likuma 21.panta trešo daļu Detālplānojuma grozījumu un Vides pārskata redakcijas publiskā apspriešana norisinās neklātienes formā.
Publiskā apspriešana norisinās no 02.11.2021. līdz 12.12.2021.
No 2021. gada 23. novembra līdz 30. novembrim tīmekļa vietnēs www.ogresnovads.lv un www.environment.lv sadaļā Aktualitātes būs pieejama Detālplānojuma grozījumu un Vides pārskata videoprezentācija.
Publiskās apspriešanas sanāksme notiks 23.11.2021. plkst. 18:00 videokonferences formātā Zoom platformā.
Lai piedalītos minētajā sanāksmē, lūdzam reģistrēties, aizpildot pieteikuma veidlapu šeit:
Vairāk lasiet šeit: