Ceturtdiena, 09.10.2025 23:55
Elga, Elgars, Helga
Ceturtdiena, 09.10.2025 23:55
Elga, Elgars, Helga
Pirmdiena, 9. maijs, 2022 09:07

Paziņojums par detālplānojuma nekustamajam īpašumam Dzintaru ielā 3, Ķegumā izstrādes uzsākšanu

ogresnovads.lv
Paziņojums par detālplānojuma nekustamajam īpašumam Dzintaru ielā 3, Ķegumā izstrādes uzsākšanu
Pirmdiena, 9. maijs, 2022 09:07

Paziņojums par detālplānojuma nekustamajam īpašumam Dzintaru ielā 3, Ķegumā izstrādes uzsākšanu

ogresnovads.lv

Ogres novada pašvaldība paziņo, ka saskaņā ar Ogres novada pašvaldības domes sēdes lēmumu „Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajam īpašumam Dzintaru ielā 3, Ķegumā, Ogres novadā” atļauts uzsākt detālplānojuma izstrādi nekustamajam īpašumam Dzintaru ielā 3, Ķegumā, Ogres novadā, kadastra Nr. 7409 006 0001.

Detālplānojums tiek izstrādāts ar mērķi sadalīt nekustamā īpašuma Dzintaru ielā 3, Ķegumā, Ogres novadā, kadastra Nr.7409 006 0001, sastāvā esošo zemes vienību, kadastra apzīmējums 7409 006 0001, dzīvojamās apbūves vajadzībām, transporta infrastruktūras un inženiertehniskās apgādes nodrošināšanai.

Detālplānojuma izstrādes ierosinātājs – SIA „SIA „Ziemeļlatvijas meži”.

Minētais lēmums un detālplānojuma izstrādes darba uzdevums pieejams Pašvaldības tīmekļa vietnē www.ogresnovads.lv un Valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_23702.

OgreNet iesaka

Sekojiet mums līdzi sociālajos medijos. Jaunākie notikumi, interesanti stāsti, izklaide un kultūra.

Latvijas pasts Mediju Atbalsta Fonds
Vēlaties izteikt savu viedokli par portālu? Pamanījāt kļūdu? Ir problēma, ko vēlaties apspriest publiski? Vēlaties iesūtīt rakstu par Jums aktuālu tēmu? Varbūt Jums vajadzīgs padoms? Rakstiet uz info@ogrenet.lv. Centīsimies palīdzēt!

Izdevējs: SIA "Ogres Balss". 
Reģ. nr.: 40103433357. 
Juridiskā adrese: Lāčplēša iela 24
Autortiesības © Ogrenet 2025. 
Visas tiesības aizsargātas.
Vai piekrītat šajā vietnē izmantot analītikas un mārketinga sīkdatnes, saskaņā ar mūsu privātuma politiku?