Detālplānojums tiek izstrādāts ar mērķi sadalīt nekustamā īpašuma Dzintaru ielā 3, Ķegumā, Ogres novadā, kadastra Nr.7409 006 0001, sastāvā esošo zemes vienību, kadastra apzīmējums 7409 006 0001, dzīvojamās apbūves vajadzībām, transporta infrastruktūras un inženiertehniskās apgādes nodrošināšanai.
Detālplānojuma izstrādes ierosinātājs – SIA „SIA „Ziemeļlatvijas meži”.
Minētais lēmums un detālplānojuma izstrādes darba uzdevums pieejams Pašvaldības tīmekļa vietnē www.ogresnovads.lv un Valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_23702.