Otrdiena, 29. jūnijs, 2021 11:02

Saskaņā ar Ogres novada pašvaldības domes 2021. gada 17.jūnija lēmumu “Par Ogres novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.7/2021 “Par Ogres novada pašvaldības domes 2006.gada 13.jūlija saistošo noteikumu Nr.69 “Detālais plānojums zemes gabalam, Stirnu ielā 20, kadastra numurs 7401-004-0883, Ogres novada Ogres pilsētā” pieņemti saistošie noteikumi Nr.7/2021 “Par Ogres novada pašvaldības domes 2006.gada 13.jūlija saistošo noteikumu Nr.69 “Detālais plānojums zemes gabalam, Stirnu ielā 20, kadastra numurs 7401-004-0883, Ogres novada Ogres pilsētā” atcelšanu”.

Minētais lēmums un pieņemtie saistošie noteikumi pieejami Valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā šeit: 

Saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” sesto daļu saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”.

Saistošie dokumenti šeit:

