Otrdiena, 29. jūnijs, 2021 11:02
Paziņojums par detālplānojuma zemes vienībai Stirnu ielā 20, Ogrē, Ogres nov., atcelšanu
ogresnovads.lv
Otrdiena, 29. jūnijs, 2021 11:02
Paziņojums par detālplānojuma zemes vienībai Stirnu ielā 20, Ogrē, Ogres nov., atcelšanu
ogresnovads.lv
Saskaņā ar Ogres novada pašvaldības domes 2021. gada 17.jūnija lēmumu “Par Ogres novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.7/2021 “Par Ogres novada pašvaldības domes 2006.gada 13.jūlija saistošo noteikumu Nr.69 “Detālais plānojums zemes gabalam, Stirnu ielā 20, kadastra numurs 7401-004-0883, Ogres novada Ogres pilsētā” pieņemti saistošie noteikumi Nr.7/2021 “Par Ogres novada pašvaldības domes 2006.gada 13.jūlija saistošo noteikumu Nr.69 “Detālais plānojums zemes gabalam, Stirnu ielā 20, kadastra numurs 7401-004-0883, Ogres novada Ogres pilsētā” atcelšanu”.