Paredzētās darbības vieta: nekustamais īpašums “Granāti” Tīnūžu pag., Ogres nov. (kadastra Nr. 7494 008 0046 zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 7494 008 0068).
Ierosinātājs: SIA "Granāti Pluss" (reģ. Nr. 40103940438, adrese: Eksporta iela 10 - 11, Rīga, LV-1045)
Ietekmes uz vidi novērtējuma izstrādātājs – SIA „Estonian, Latvian & Lithuanian Environment” (reģ. Nr. 40003374818), tālr. 67 24 24 11.
2022.gada 22.martā Vides pārraudzības valsts birojs izdeva atzinumu Nr. 5-04/3/2022, pieejams šeit:
par ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojumu dolomīta un smilts ieguvei un produkcijas (smilts, dolomīta šķembu un to maisījumu) ražošanai dolomīta un smilts atradnē “Granāti” Ogres novada Tīnūžu pagasta nekustamajā īpašumā “Granāti””.
Aktuālā ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma redakcija pieejama šeit:
2022.gada 25.martā Ogres novada pašvaldībā saņemts SIA “Granāti Pluss” iesniegums (reģistrēts Ogres novada pašvaldībā ar Nr. 2-4.1/1627), kurā, lūgts pieņemt lēmumu par paredzētās darbības akceptēšanu likuma “Par ietekmes uz vidi novērtējumu” 22.panta otrajā daļā noteiktajā kārtībā.