Paziņojums par daudzdzīvokļu dzīvojamo māju Mālkalnes prospekts 5, Mālkalnes prospekts 7 un Mālkalnes prospekts 11, Mālkalnes prospekts 15, Mālkalnes prospekts 19, Ogre, Ogres nov., funkcionāli nepieciešamā zemes gabala pārskatīšanu

Ogres novada pašvaldības dzīvojamai mājai funkcionāli nepieciešamā zemes gabala pārskatīšanas komisija saņēmusi daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Mālkalnes prospekts 7, Ogre, Ogres nov., dzīvokļu īpašnieku pilnvarotās personas iesniegumu ar lūgumu pārskatīt daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas funkcionāli nepieciešamo zemes gabalu, samazinot to, kā rezultātā nepieciešams pārskatīt daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām funkcionāli nepieciešamos zemes gabalus kvartāla ietvaros.

Iesaistītajām personām ir tiesības sešu nedēļu laikā no paziņojuma brīža izteikt savus apsvērumus par Mālkalnes prospekts 5, Mālkalnes prospekts 7 un Mālkalnes prospekts 11, Mālkalnes prospekts 15, Mālkalnes prospekts 19, Ogre, Ogres nov., funkcionāli nepieciešamā zemes gabala pārskatīšanu, iesniedzot tos Ogres novada pašvaldības Apmeklētāju pieņemšanas centrā, Brīvības iela 33, Ogrē, Ogres nov., vai nosūtot elektroniski uz .

Sīkāka informācija par funkcionāli nepieciešamā zemes gabala pārskatīšanu:

Ogres novada pašvaldības dzīvojamai mājai funkcionāli nepieciešamā zemes gabala pārskatīšanas komisijas priekšsēdētājs +371 65071178.

Saistošie noteikumi "Par dzīvojamajai mājai funkcionāli nepieciešamā zemes gabala pārskatīšanas kārtību Ogres novadā" šeit:
