Informācija par IVN procedūru: Vides pārraudzības valsts birojs 2019. gada 12. decembrī pieņēma lēmumu Nr. 5-02/12 par ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras piemērošanu SIA “Baltic Pork” ierosinātajai darbībai un 2020. gada 7. maijā izsniedza ietekmes uz vidi novērtējuma programmu Nr. 5-03/6 ziņojuma sagatavošanai.
Sagatavotā ziņojuma nosaukums un sagatavošanas datums un datums, kad ziņojums (arī aktualizētā ziņojuma versija) iesniegts birojā: Ziņojums SIA “Baltic Pork” cūku audzēšanas kompleksa “Rukši” pārbūve Lauberes pagastā, Ogres novadā sagatavots 2021. gada augustā (ziņojuma 1. redakcija pēc ziņojuma sabiedriskās apspriešanas iesniegta birojā 21.01.2022.).
Ziņojuma sagatavotājs: SIA “Estonian, Latvian & Lithuanian Environment”
Ar ziņojumu var iepazīties: interneta vietnes www.environment.lv sadaļā “aktualitātes ”