Ceturtdiena, 09.10.2025 22:36
Elga, Elgars, Helga
Ceturtdiena, 09.10.2025 22:36
Elga, Elgars, Helga
Otrdiena, 25. janvāris, 2022 08:39

Paziņojums par ietekmes uz vidi novērtējuma iesniegšanu Vides pārraudzības valsts birojā

ogresnovads.lv
Paziņojums par ietekmes uz vidi novērtējuma iesniegšanu Vides pārraudzības valsts birojā
Otrdiena, 25. janvāris, 2022 08:39

Paziņojums par ietekmes uz vidi novērtējuma iesniegšanu Vides pārraudzības valsts birojā

ogresnovads.lv

Paziņojums par ietekmes uz vidi novērtējuma iesniegšanu Vides pārraudzības valsts birojā atzinuma saņemšanai-
Paredzētās darbības nosaukums: SIA “Baltic Pork” cūku audzēšanas kompleksa “Rukši” pārbūve Lauberes pagastā, Ogres novadā.
Paredzētās darbības vieta: cūku audzēšanas komplekss “Rukši”, Lauberes pagasts, Ogres novads (īpašuma kadastra Nr. 7460 002 0119).
Ierosinātājs: SIA “Baltic Pork” (Reģ. Nr. 40003486540, adrese: “Krastmalas”, Allažu pag., Siguldas nov., LV-2154, tālr. 26669625).

Informācija par IVN procedūru: Vides pārraudzības valsts birojs 2019. gada 12. decembrī pieņēma lēmumu Nr. 5-02/12 par ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras piemērošanu SIA “Baltic Pork” ierosinātajai darbībai un 2020. gada 7. maijā izsniedza ietekmes uz vidi novērtējuma programmu Nr. 5-03/6 ziņojuma sagatavošanai.

Sagatavotā ziņojuma nosaukums un sagatavošanas datums un datums, kad ziņojums (arī aktualizētā ziņojuma versija) iesniegts birojā: Ziņojums SIA “Baltic Pork” cūku audzēšanas kompleksa “Rukši” pārbūve Lauberes pagastā, Ogres novadā sagatavots 2021. gada augustā (ziņojuma 1. redakcija pēc ziņojuma sabiedriskās apspriešanas iesniegta birojā 21.01.2022.).

Ziņojuma sagatavotājs: SIA “Estonian, Latvian & Lithuanian Environment”

Ar ziņojumu var iepazīties: interneta vietnes www.environment.lv sadaļā “aktualitātes ”

OgreNet iesaka

Sekojiet mums līdzi sociālajos medijos. Jaunākie notikumi, interesanti stāsti, izklaide un kultūra.

Latvijas pasts Mediju Atbalsta Fonds
Vēlaties izteikt savu viedokli par portālu? Pamanījāt kļūdu? Ir problēma, ko vēlaties apspriest publiski? Vēlaties iesūtīt rakstu par Jums aktuālu tēmu? Varbūt Jums vajadzīgs padoms? Rakstiet uz info@ogrenet.lv. Centīsimies palīdzēt!

Izdevējs: SIA "Ogres Balss". 
Reģ. nr.: 40103433357. 
Juridiskā adrese: Lāčplēša iela 24
Autortiesības © Ogrenet 2025. 
Visas tiesības aizsargātas.
Vai piekrītat šajā vietnē izmantot analītikas un mārketinga sīkdatnes, saskaņā ar mūsu privātuma politiku?