Izsoles sākumcena ir 1200 euro. Nodrošinājums 120 euro apmērā jāiemaksā līdz pieteikuma iesniegšanas brīdim ar pārskaitījumu uz Ogres un Ikšķiles novadu pašvaldību aģentūras "Tūrisma, sporta un atpūtas kompleksa "Zilie kalni" attīstības aģentūra", reģistrācijas Nr. 90001449943, bankas kontu Nr. LV90HABA0551017139073, AS "Swedbank", kods HABALV22.
Pieteikumi jāiesniedz līdz 2021. gada 11. marta plkst. 16.50 Peldu ielā 22, Ikšķilē, Ikšķiles novadā, 3.stāvā, 302.kabinetā darba dienās plkst.: P. 8.30-13.00, 14.00-19.00; O., T., C. 8.30-12.00, 12.30-17.00, P. 8.30-15.00.
Rakstiskā izsole (pretendentu pieteikumu atvēršana) notiks tiešsaistes režīmā caur tiešsaistes platformu ZOOM – 2021. gada 11. martā plkst. 17.00 Ikšķiles novada pašvaldības 1.stāva sēžu zālē, adrese – Peldu ielā 22, Ikšķilē – klātienē atrodas tikai izsoles komisija. Pieteikumu atvēršanas sanāksme ir atklāta un tajā var piedalīties izsoles objekta nomas tiesību pretendenti, kuri reģistrējušies izsolei, vai to pilnvarotās personas, norādot e-pastu, uz kuru nosūtīt ZOOM sapulces saiti uz pieteikuma aploksnes.
Ar izsoles noteikumiem var iepazīties pieteikumu iesniegšanas vietā un laikos, kā arī Ogres un Ikšķiles novadu pašvaldību tīmekļvietnēs un aģentūras "Tūrisma, sporta un atpūtas kompleksa "Zilie kalni" attīstības aģentūra" tīmekļvietnē www.ziliekalni.lv.
Sīkāka informācija par izsolāmo nekustamo īpašumu pie Ogres un Ikšķiles novadu pašvaldību aģentūras "Tūrisma, sporta un atpūtas kompleksa "Zilie kalni" attīstības aģentūra" direktores pa tālruni 29455400 vai e-pastu – .
Paziņojums par izsoli
Ogres un Ikšķiles novadu pašvaldību aģentūras "Tūrisma, sporta un atpūtas kompleksa "Zilie kalni" attīstības aģentūra" iznomā pirmajā atklātajā rakstiskajā izsolē ar augšupejošu soli uz SIA "Rīgas meži" nekustamā īpašuma "Dubkalnu ezera meži", Tīnūžu pagastā, Ikšķiles novadā, kadastra Nr. 74940130033, zemesgabala daļu 0,015 ha platībā.