"Ķeguma novada pensionāru biedrības" valde izsludina kārtējo biedrības biedru sapulci 2022. gada 22. februārī plkst. 11.00 Ķeguma Tautas namā.

Saskaņā ar "Covid-19 izplatības seku pārvarēšanas likuma" 37.pantu, biedriem atļauts piedalīties biedru sapulcē, ievērojot MK 2020.g. 9.jūnija noteikumos Nr. 360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” noteiktos ierobežojumus.

Darba kārtība:
1. Valdes ziņojums;
2. Revidenta ziņojums;
3. Biedrības 2022.gada darba plāns.
4. Valdes vēlēšanas.

Ieeja sapulcē uzrādot derīgu Covid-19 sertifikātu un personas apliecinošu dokumentu, jālieto medicīniskā maska vai respirators. Obligāta iepriekšēja pieteikšanās, zvanot uz tālruni - 26708424.

Valde

