Saskaņā ar Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likuma 21. panta trešo daļu publiskā apspriešana norisinās neklātienes formā.
-Publiskā apspriešana notiks no 01.12.2021. līdz 29.12.2021.
-Publiskās apspriešanas sanāksmes notiks videokonferences formātā Zoom platformā 13.12. plkst. 18:00.
-Lai piedalītos publiskās apspriešanās sanāksmē, lūdzam reģistrēties, aizpildot pieteikuma veidlapu.
Piekļuves saite tiks nosūtītā uz Jūsu norādīto e-pasta adresi.
Ar Lokālplānojuma redakciju elektroniskajā formātā var iepazīties Valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā geolatvija.lv un Pašvaldības tīmekļa vietnē.
Lokālplānojuma pieejamība papīra formātā tiks nodrošināta tikai pēc iepriekšējās pieteikšanās:
Ikšķiles pilsētas un Tīnūžu pagasta pārvaldes ēkā, Peldu ielā 22, Ikšķilē, Ogres nov., LV-5052 (tālr. +371 65030202);
Pašvaldības centrālās administrācijas ēkā Brīvības ielā 33, Ogrē, Ogres nov., LV-5001 (tālr. +371 65071160);
Lai saņemtu konsultāciju, lūdzam sazināties ar Pašvaldības centrālās administrācijas Attīstības un plānošanas nodaļas telpisko plānotāju Jevgēniju Duboku: tālr. +371 65046174; e-pasta adrese: .
Rakstiskie priekšlikumi un ierosinājumi publiskās apspriešanas laikā sūtami pa pastu vai iesniedzami Pašvaldības centrālajā administrācijā un Ikšķiles pilsētas un Tīnūžu pagasta pārvaldē.
Elektroniski parakstīti iesniegumi nosūtami uz elektronisko pastu .
Priekšlikumus iespējams iesniegt arī Valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā geolatvija.lv.
