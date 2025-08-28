Paziņojums par noteikto siltumenerģijas tarifu Jumpravā

Ceturtdiena, 28.08.2025 14:23
Trešdiena, 27. augusts, 2025 11:13

ogresnovads.lv
Foto: Ogres novads
ogresnovads.lv

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību " LIELVĀRDES REMTE” 2025. gada 26. augustā Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai iesniedza sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja noteikto siltumenerģijas tarifu Jumpravas ciemā, kas ir aprēķināts saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes 2010. gada lēmumu Nr. 1/7 "Siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodika", un pamatojumu noteiktajam tarifam.

Piemērotais tarifs Jumpravas ciemā no 02.10.2024. līdz 30.09.2025.

Noteiktais (piedāvātais) tarifs Jumpravas ciemā no 01.10.2025. līdz 30.09.2026.

Izmaiņas, %

Noteiktais (piedāvātais) tarifs Jumpravas ciemā no 01.10.2026

Siltumenerģijas ražošanas tarifs, EUR/MWh

48,77

44,56

-8,63%

44,56

Siltumenerģijas pārvades un sadales tarifs, EUR/MWh

15,32

14,52

-5,22%

14,52

Siltumenerģijas tirdzniecïbas tarifs, EUR/MWh

2,02

2,02

0,00%

2,02

Neparedzēto ieņēmumu komponente, EUR/MWh

-5,25

-4,69

-10,60%

Siltumenerģijas gala tarifs, EUR/MWh

60,86

56,41

-7,32%

61,10

Noteiktais tarifs stāsies spēkā  2025. gada 1. oktobrī.

Noteiktais tarifs stāsies spēkā, ja Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija nebūs pieņēmusi un publicējusi oficiālajā izdevumā “Latvijas vēstnesis“ lēmumu par noteiktā tarifa spēkā stāšanās atsaukšanu.

No noteiktā tarifa spēkā stāšanas datuma nepiemēro Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas ar 22.12.2022 lēmumu Nr.274 “Par SIA " LIELVĀRDES REMTE" siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifiem” apstiprinātos tarifus, kā arī SIA "LIELVĀRDES REMTE" noteiktos tarifus, kas 2024. gada 2. septembrī publicēti oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" (Oficiālās publikācijas Nr.: 2024/170.DA13).

Noteiktā tarifa izmaiņas pret spēkā esošo tarifu ir saistītas ar kurināmā cenu izmaiņām un neparedzēto ieņēmumu komponentes iekļaušanu.

Iepazīties ar sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja noteikto tarifu un projektā ietverto vispārpieejamo informāciju, kā arī sniegt savus priekšlikumus un ieteikumus par sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja noteikto tarifa projektu lietotājs var SIA " LIELVĀRDES REMTE”, Reģ. nr. LV 47403003224, juridiskā adrese: Ceriņu ielā 3, Lielvārdē, Ogres novadā, Latvijā, LV-5070, iepriekš sazinoties pa tālr. 65059010 vai sūtot e-pastu uz: .

Priekšlikumus un ieteikumus par tarifa projektu rakstveidā var sūtīt arī  Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai Rīgā, Skanstes ielā 25, e-pasta adrese:  , septiņu dienu laikā no šī paziņojuma publicēšanas normatīvajos aktos noteiktajā kartībā.

