-Paredzētās darbības nosaukums: cūku audzēšanas kompleksa “Rukši” pārbūve Lauberes pagastā, Ogres novadā.
-Ierosinātājs: SIA “Baltic Pork” (Reģ. Nr. 40003486540, adrese: “Krastmalas”, Allažu pag., Siguldas nov., LV-2154, tālr. 26669625).
-Paredzētās darbības vieta: cūku audzēšanas komplekss “Rukši”, Lauberes pagasts, Ogres novads (īpašuma kadastra Nr. 7460 002 0119).
Informācija par IVN procedūru: Vides pārraudzības valsts birojs 2019. gada 12. decembrī pieņēma lēmumu Nr. 5-02/12 par ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras piemērošanu SIA “Baltic Pork” ierosinātajai darbībai un 2020. gada 7. maijā izsniedza ietekmes uz vidi novērtējuma programmu Nr. 5-03/6 ziņojuma sagatavošanai. Ziņojums “SIA “Baltic Pork” cūku audzēšanas kompleksa “Rukši” pārbūve” sagatavots 2021. gada augustā.
Ziņojuma sagatavotājs: SIA “Estonian, Latvian & Lithuanian Environment”
Informācija par sabiedrisko apspriešanu:
Saskaņā ar Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likuma 20. panta nosacījumiem sabiedriskā apspriešana notiks neklātienes formā (attālināti) no 2021. gada 1. novembra līdz 12. decembrim. Sabiedriskās apspriešanas sanāksme norisināsies attālināti 2021. gada 22. novembrī plkst. 18.00. Sanāksmei varēs pieslēgties, izmantojot tīmekļa saiti https://zoom.us/j/99440409599
Ja Jums nepieciešama pamācība, kā pieslēgties Zoom sanāksmei, skat. instrukciju šeit.
Sanāksmes laikā tiks sniegta prezentācija par paredzēto darbību, kā arī būs iespēja uzdot jautājumus un saņemt uz tiem atbildes. Sanāksme tiks ierakstīta, un ieraksts (t.sk. prezentācijas) būs pieejama līdz 29. novembrim SIA “Estonian, Latvian & Lithuanian Environment” un Ogres novada pašvaldības tīmekļa vietnēs (www.environment.lv un www.ogresnovads.lv).
Atbildes uz sabiedriskās apspriešanas sanāksmes laikā uzdotajiem jautājumiem par paredzēto darbību, kuri tiks saņemti līdz 29. novembrim (ieskaitot), tiks sniegtas līdz 2. decembrim plkst. 20:00. Atbilžu sniegšanas veids tiks norādīts tīmekļa vietnē www.environment.lv un atbildot uz sūtītāju e-pastiem.
Sakarā ar to, ka sanāksme notiek attālināti, atbilstoši Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likumam, attiecīgi arī ar ziņojumu un tā kopsavilkumu no 1. novembra var iepazīties attālināti:
-Ogres novada pašvaldības tīmekļa vietnē www.ogresnovads.lv,
-ziņojuma sagatavotāja tīmekļa vietnē – www.environment.lv,
un pēc iepriekšēja pieraksta klātienē Lauberes pagasta pārvaldes telpās Ozolu ielā 3, Laubere, Lauberes pag., Ogres nov., LV- 5044 (tālr. 26437990).
Problēmu vai neskaidrību gadījumā, kas rodas, meklējot vai iepazīstoties ar informāciju, visi tiek aicināti sazināties ar IVN izstrādātajiem pa tālruni 67242411.
Rakstiskus priekšlikumus par ziņojumu līdz 2021. gada 12. decembrim var iesniegt SIA “Estonian, Latvian & Lithuanian Environment”, sūtot tos uz adresi Vīlandes iela 3-6, Rīga, LV-1010 (elektroniskā pasta adrese: ), un Vides pārraudzības valsts birojā, sūtot tos uz adresi Rūpniecības iela 23, Rīga, LV-1045 (tālr. 67321173, elektroniskā pasta adrese: interneta mājas lapas adrese www.vpvb.gov.lv).
Vairāk šeit: