Paredzētās darbības ietekmes uz Eiropas nozīmes aizsargājamās dabas teritorijas (Natura 2 000) – dabas lieguma "Lielie Kangari" novērtējuma ziņojuma (turpmāk – Ziņojums) sabiedriskā apspriešana norisinājās laika periodā no 2020. gada 24. aprīļa līdz 24. maijam. Sniegtie priekšlikumi un iebildumi vērsti galvenokārt uz Paredzētās darbības risinājumu potenciālās ietekmes uz dabas liegumu "Lielie Kangari" novēršanu un mazināšanu. Dominējošais vairākums sabiedriskās apspriešanas dalībnieku pauda viedokli, ka piemērotāka ir Paredzētās darbības 1. alternatīva, kas paredz autoceļa trases novietojumu, neskarot īpaši aizsargājamās dabas teritorijas. Sabiedriskās apspriešanas rezultāti un institūciju atzinumi iekļauti Ziņojumā.
2020. gada 16. novembrī Vides pārraudzības valsts birojs (turpmāk – VPVB) izsniedza atzinumu "Atzinums Nr.6-03/1 par valsts reģionālā autoceļa P4 Rīga-Ērgļi posma km 33,821-42,935 pārbūves ietekmes uz Eiropas nozīmes īpaši aizsargājamo dabas teritoriju (Natura 2000) – dabas liegumu “Lielie Kangari” novērtējuma ziņojumu" (turpmāk – Atzinums), akceptējot Paredzētās darbības 1. alternatīvu un nosakot nosacījumus atbilstoši likuma "Par ietekmes uz vidi novērtējumu" 20. panta desmitajai daļai.
Lēmums pieņemts, izvērtējot Ziņojumu, ievērojot VPVB Atzinumu un Ziņojuma sabiedriskās apspriešanas rezultātus. Secināts, ka Paredzētās darbības 1. alternatīvas īstenošanas gadījumā sabiedrības ieguvums būs lielāks nekā radītais potenciālais kaitējums videi un sabiedrībai.
Paredzētās darbības negatīvās ietekmes uz vidi samazināšanai tiks īstenoti Ziņojumā paredzētie pasākumi un ievēroti VPVB Atzinumā noteiktie nosacījumi.