Paziņojums par publiskās apspriešanas nepieciešamību tirdzniecības centra būvniecībai

Paziņojums par publiskās apspriešanas nepieciešamību tirdzniecības centra būvniecībai
Paziņojums par publiskās apspriešanas nepieciešamību tirdzniecības centra būvniecībai

Lai nodrošinātu būvvaldes lēmuma atklātumu ņemot vērā attiecīgās teritorijas attīstību, nodrošinot sabiedrības līdzdalības tiesības lēmumu pieņemšanā, Ogres novada pašvaldības centrālās administrācijas Ogres novada būvvalde būvniecības lietā Nr. BIS-BL-420710-5079 pieņēma lēmumu Nr. BIS-BV-5.2-2021-26 “Lēmums par publiskas apspriešanas nepieciešamību tirdzniecības ēkas būvniecībai nekustamajā īpašumā ar kadastra apz. 74940120395”.

Būvniecības iecere paredz tirdzniecības centra būvniecību nekustamajā īpašumā ar kadastra apz. 74940120395.

