Ceturtdiena, 4. februāris, 2021 13:58
Paziņojums par publiskās apspriešanas sanāksmes atcelšanu iecerei izveidot derīgo izrakteņu ieguves atradni nekustamā īpašuma "Vecumnieki –4", Jumpravas pagastā, teritorijā
lielvarde.lv
Saskaņā ar Lielvārdes novada domes 2020.gada 25.novembra lēmumu Nr.366 (prot. Nr.21, 23.punkts) "Par publiskās apspriešanas organizēšanu derīgo izrakteņu ieguves atradnes izveidošanai nekustamā īpašuma "Vecumnieki –4", Jumpravas pagastā, teritorijā"- no 2020.gada 14.decembra līdz 2021.gada 14.februārim notiek publiskā apspriešana iecerei izveidot derīgo izrakteņu atradni nekustamā īpašuma "Vecumnieki –4", Jumpravas pagastā, teritorijā.