Ceturtdiena, 09.10.2025 15:01
Elga, Elgars, Helga
Ceturtdiena, 09.10.2025 15:01
Elga, Elgars, Helga
Ceturtdiena, 4. februāris, 2021 13:58

Paziņojums par publiskās apspriešanas sanāksmes atcelšanu iecerei izveidot derīgo izrakteņu ieguves atradni nekustamā īpašuma "Vecumnieki –4", Jumpravas pagastā, teritorijā

lielvarde.lv
Paziņojums par publiskās apspriešanas sanāksmes atcelšanu iecerei izveidot derīgo izrakteņu ieguves atradni nekustamā īpašuma "Vecumnieki –4", Jumpravas pagastā, teritorijā
Ceturtdiena, 4. februāris, 2021 13:58

Paziņojums par publiskās apspriešanas sanāksmes atcelšanu iecerei izveidot derīgo izrakteņu ieguves atradni nekustamā īpašuma "Vecumnieki –4", Jumpravas pagastā, teritorijā

lielvarde.lv

Saskaņā ar Lielvārdes novada domes 2020.gada 25.novembra lēmumu Nr.366 (prot. Nr.21, 23.punkts) "Par publiskās apspriešanas organizēšanu derīgo izrakteņu ieguves atradnes izveidošanai nekustamā īpašuma "Vecumnieki –4", Jumpravas pagastā, teritorijā"- no 2020.gada 14.decembra līdz 2021.gada 14.februārim notiek publiskā apspriešana iecerei izveidot derīgo izrakteņu atradni nekustamā īpašuma "Vecumnieki –4", Jumpravas pagastā, teritorijā.

Publiskās apspriešanas sanāksme bija paredzēta 2021.gada 9.februārī plkst.16.00 Lielvārdes novada pašvaldības ēkā Raiņa ielā 11A, Lielvārdē, Lielvārdes novadā, sēžu zālē.

Ņemot vērā to, ka ārkārtejā situācija valstī pagarināta līdz 2021.gada 6.aprīlim, publiskās apspriešanas sanāksme 2021.gada 9.februārī nenotiks.

OgreNet iesaka

Sekojiet mums līdzi sociālajos medijos. Jaunākie notikumi, interesanti stāsti, izklaide un kultūra.

Latvijas pasts Mediju Atbalsta Fonds
Vēlaties izteikt savu viedokli par portālu? Pamanījāt kļūdu? Ir problēma, ko vēlaties apspriest publiski? Vēlaties iesūtīt rakstu par Jums aktuālu tēmu? Varbūt Jums vajadzīgs padoms? Rakstiet uz info@ogrenet.lv. Centīsimies palīdzēt!

Izdevējs: SIA "Ogres Balss". 
Reģ. nr.: 40103433357. 
Juridiskā adrese: Lāčplēša iela 24
Autortiesības © Ogrenet 2025. 
Visas tiesības aizsargātas.
Vai piekrītat šajā vietnē izmantot analītikas un mārketinga sīkdatnes, saskaņā ar mūsu privātuma politiku?