Paziņojums par siltumenerģijas tarifu projektu Madlienā, Suntažos, Ķeipenē un Lauberē

Ogres novada pašvaldības SIA “MS siltums”, Reģ. nr. LV40103666190, juridiskā adrese: “Pagastmāja”, Madliena, Madlienas pag., Ogres nov., LV-5045, 2021. gada 13.septembrī Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai iesniedza precizētu sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja noteikto (piedāvāto) siltumenerģijas gala tarifu, kas ir aprēķināts saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes 2010.gada lēmumu Nr. 1/7 "Siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodika", un pamatojumu jaunajam tarifam.

Tarifs stājas spēkā no 2021. gada 1. novembra
Tarifi šeit:

