Balsošanā piedalījās 17 277 vēlētāji – 32,28 procenti no Ogres novada vēlēšanu apgabalā reģistrēto vēlētāju skaita.
Vēlēšanu nodrošināšanai Ogres novada vēlēšanu apgabalā darbojās 27 vēlēšanu iecirkņi. Iespēju nobalsot iepriekš – 31. maijā, 3. un 4. jūnijā – izmantoja 6046 vēlētāji, vēlēšanu dienā, 5. jūnijā, vēlēšanu iecirkņos balsoja 11023 vēlētāji, 198 vēlētāju balsoja viņu atrašanās vietā (dzīvesvietā, slimnīcā, pansionātos).
11 Latvijas Republikas pilsoņi, kuri pastāvīgi dzīvo vai kuri vēlēšanu laikā uzturas citā valsti un bija reģistrējušies Vēlētāju reģistrā, balsoja pa pastu (pa pastu saņemtās balsis skaitīja Ogres novada pašvaldības vēlēšanu komisija).
Visi vēlēšanu iecirkņi tika slēgti 5. jūnijā plkst. 20.00. Atverot vēlēšanu kastes un sašķirojot no tām izņemtās vēlēšanu aploksnes, par derīgām atzītas 17267 aploksnes un par nederīgām 21 aploksne. Atverot derīgās aploksnes, konstatēts, ka 142 aploksnēs ievietotas vairāku deputātu kandidātu sarakstu zīmes, savukārt 23 aploksnes bija tukšas.Sašķirojot no derīgajām aploksnēm izņemtās vēlēšanu zīmes, par derīgām atzītas 17102 vēlēšanu zīmes.
Saskaitot par katru deputātu kandidātu sarakstu nodotās derīgās vēlēšanu zīmes, konstatēts, ka jaunveidojamā Ogres novada pašvaldības domes vēlēšanās Pašvaldības domes vēlēšanu likumā noteikto 5 procentu barjeru pārvarējuši 6 kandidātu saraksti, iegūstot balsu skaitam atbilstošu deputātu vietu skaitu domē, un tie ir:
Nacionālā apvienība “Visu Latvijai!”-“Tēvzemei un Brīvībai/LNNK”, “LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA”, Latvijas Zaļā partija – 8 450 balsis (48,94%), 13 deputātu vietas;
Jaunā VIENOTĪBA – 1 607 balsis (9,31%), 2 deputātu vietas;
Politiskā partija “Latvijas Reģionu Apvienība” – 1 553 balsis (8,99%), 2 deputātu vietas;
“Kustība “Par!”” – 1 143 balsis (6,62%), 2 deputātu vietas;
“Latvijas attīstībai”, VIDZEMES PARTIJA – 1 019 balsis (5,90%), 2 deputātu vietas;
Nacionālā Savienība TAISNĪGUMS – 1 016 balsis (5,88%), 2 deputātu vietas.
Piecu procentu barjeru nav pārvarējuši, līdz ar to deputātu vietu sadalē pašvaldības domē nepiedalās 6 deputātu kandidātu saraksti:
APVIENĪBA IEDZĪVOTĀJI – 711 balsis (4,12%);
“Saskaņa” sociāldemokrātiskā partija – 636 balsis (3,68%);
Jaunā konservatīvā partija – 654 balsis (3,79%);
Politiskā partija “KPV LV” – 232 balsis (1,34%);
“Latvijas Krievu savienība” – 64 balsis (0,37%);
Jaunā Saskaņa – 17 balsis (0,10%).
Balsu skaitu katram deputāta kandidātam aprēķina, no attiecīgā kandidātu saraksta derīgo vēlēšanu zīmju skaita atņemot svītrojumu skaitu un pieskaitot atzīmes “+” skaitu. Saskaitot derīgajās vēlēšanu zīmēs vēlētāju izdarītās atzīmes “+” un svītrojumus, katrā sarakstā deputātu kandidāti tika sarindoti atbilstoši saņemto balstu skaitam.
Balsu skaitīšanas rezultātā Ogres novada pašvaldības domē ievēlēti (alfabēta secībā):
Toms Āboltiņš – Politiskā partija “Latvijas Reģionu Apvienība”, 1687 balsis;
Liene Cipule – Jaunā VIENOTĪBA, 2 035 balsis;
Edgars Gribusts – “Kustība “Par!””, 1 386 balsis;
Egils Helmanis – Nacionālā apvienība “Visu Latvijai!”-“Tēvzemei un Brīvībai/LNNK”, “LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA”, Latvijas Zaļā partija, 13 229 balsis ;
Jānis Iklāvs – Nacionālā apvienība “Visu Latvijai!”-“Tēvzemei un Brīvībai/LNNK”, “LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA”, Latvijas Zaļā partija, 8 591 balss;
Jānis Kaijaks – Nacionālā apvienība “Visu Latvijai!”-“Tēvzemei un Brīvībai/LNNK”, “LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA”, Latvijas Zaļā partija, 8 509 balsis;
Dace Kļaviņa – Jaunā VIENOTĪBA, 2 007 balsis;
Pāvels Kotāns – Nacionālā apvienība “Visu Latvijai!”-“Tēvzemei un Brīvībai/LNNK”, “LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA”, Latvijas Zaļā partija, 8 482 balsis;
Andris Krauja – Nacionālā apvienība “Visu Latvijai!”-“Tēvzemei un Brīvībai/LNNK”, “LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA”, Latvijas Zaļā partija, 8 551 balss;
Atvars Lakstīgala – Nacionālā apvienība “Visu Latvijai!”-“Tēvzemei un Brīvībai/LNNK”, “LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA”, Latvijas Zaļā partija, 8 818 balsis;
Jānis Lūsis – “Kustība “Par!””, 1 390 balsis;
Artūrs Mangulis – Nacionālā apvienība “Visu Latvijai!”-“Tēvzemei un Brīvībai/LNNK”, “LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA”, Latvijas Zaļā partija, 8 908 balsis;
Mariss Martinsons – Politiskā partija “Latvijas Reģionu Apvienība”, 1 939 balsis;
Dace Māliņa “Latvijas attīstībai”, VIDZEMES PARTIJA, 1 018 balsis;
Dace Nikolaisone – Nacionālā apvienība “Visu Latvijai!”-“Tēvzemei un Brīvībai/LNNK”, “LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA”, Latvijas Zaļā partija, 8 519 balsis;
Jānis Siliņš – Nacionālā apvienība “Visu Latvijai!”-“Tēvzemei un Brīvībai/LNNK”, “LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA”, Latvijas Zaļā partija, 8 752 balsis;
Gints Sīviņš – Nacionālā apvienība “Visu Latvijai!”-“Tēvzemei un Brīvībai/LNNK”, “LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA”, Latvijas Zaļā partija, 9 417 balsis;
Dainis Širovs – Nacionālā apvienība “Visu Latvijai!”-“Tēvzemei un Brīvībai/LNNK”, “LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA”, Latvijas Zaļā partija, 9 249 balsis;
Valentīns Špēlis – Nacionālā Savienība TAISNĪGUMS, 1 147 balsis;
Indulis Trapiņš – Nacionālā Savienība TAISNĪGUMS, 1 543 balsis;
Raivis Ūzuls – “Latvijas attīstībai”, VIDZEMES PARTIJA, 1 352 balsis;
Ilmārs Zemnieks – Nacionālā apvienība “Visu Latvijai!”-“Tēvzemei un Brīvībai/LNNK”, “LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA”, Latvijas Zaļā partija, 8 665 balsis;
Dzirkstīte Žindiga – Nacionālā apvienība “Visu Latvijai!”-“Tēvzemei un Brīvībai/LNNK”, “LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA”, Latvijas Zaļā partija, 8 924 balsis.
Ogres novada pašvaldības vēlēšanu komisija