Starptautiskā žūrija 8.jūlija plkst.15 nosauks tās Latvijas pilsētas, kuras rekomendēs izvirzīšanai "Eiropas kultūras galvaspilsētas 2027" statusa nākamajai atlases kārtai, aģentūru LETA informēja Kultūras ministrijas (KM) pārstāve Dace Vizule.

Viņa norādīja, ka Eiropas kultūras galvaspilsētas nosaukuma piešķiršanas konkursā saņemti deviņu Latvijas pilsētu pieteikumi. Uz šo titulu 2027.gadā pretendē Cēsis, Daugavpils, Jelgava, Jēkabpils, Jūrmala, Kuldīga, Liepāja, Ogre un Valmiera. Nākamajā nedēļā no 5.jūlija līdz 7. jūlijam attālinātā tiešsaistes formātā notiks priekšatlases prezentācijas, kurās Latvijas pilsētas iepazīstinās ar savu pieteikumu un programmu starptautisko žūriju.

Žūrijā darbojas Eiropas Parlamenta, Eiropas Savienības Padomes, Eiropas Komisijas un Eiropas Reģionu komitejas atlasīti eksperti, kā arī divi nacionālie eksperti, kurus izvirzījusi Nacionālā kultūras padome un KM.

Priekšatlases rezultātu paziņošana notiks tiešsaistes preses konferencē, kurai būs iespēja sekot līdzi KM tīmekļvietnē un sociālā medija Facebook kontā.

