Ceturtdiena, 30.10.2025 12:30
Adīna, Nadīna, Ulla
Ceturtdiena, 30.10.2025 12:30
Adīna, Nadīna, Ulla
Ceturtdiena, 30. oktobris, 2025 11:09

Pēc 34 gadu darba amatu atstāj Ogres novada pašvaldības Budžeta nodaļas vadītāja Velberga

Leta
Pēc 34 gadu darba amatu atstāj Ogres novada pašvaldības Budžeta nodaļas vadītāja Velberga
Foto: OgreNet
Ceturtdiena, 30. oktobris, 2025 11:09

Pēc 34 gadu darba amatu atstāj Ogres novada pašvaldības Budžeta nodaļas vadītāja Velberga

Leta

Pēc 34 gadu darba amatu atstās Ogres novada pašvaldības Budžeta nodaļas vadītāja Silvija Velberga.
Ceturtdienas Ogres novada domes sēdē deputāti viņai pateicās par ieguldīto darbu pašvaldības budžeta sagatavošanā.

Domes deputāts un bijušais Ogres novada domes priekšsēdētājs Artūrs Mangulis (NA), pateicoties Velbergai, uzsvēra, ka viņa finanšu jautājumos ir izskolojusi vairākus mērus. Arī citi deputāti pateicās viņai par korektu attieksmi un prasmi vienkārši izskaidrot sarežģītus jautājumus.

OgreNet iesaka

Sekojiet mums līdzi sociālajos medijos. Jaunākie notikumi, interesanti stāsti, izklaide un kultūra.

Latvijas pasts Mediju Atbalsta Fonds
Vēlaties izteikt savu viedokli par portālu? Pamanījāt kļūdu? Ir problēma, ko vēlaties apspriest publiski? Vēlaties iesūtīt rakstu par Jums aktuālu tēmu? Varbūt Jums vajadzīgs padoms? Rakstiet uz info@ogrenet.lv. Centīsimies palīdzēt!

Izdevējs: SIA "Ogres Balss". 
Reģ. nr.: 40103433357. 
Juridiskā adrese: Lāčplēša iela 24
Autortiesības © Ogrenet 2025. 
Visas tiesības aizsargātas.
Vai piekrītat šajā vietnē izmantot analītikas un mārketinga sīkdatnes, saskaņā ar mūsu privātuma politiku?