Otrdiena, 17. augusts, 2021 08:49

Pēc būvdarbu pabeigšanas, Raiņa ielas posms no Slimnīcas ielas līdz Gaismas ielai Lielvārdē ir pieņemts ekspluatācijā

Otrdiena, 17. augusts, 2021 08:49

Pirmdien, 16. augustā, ekspluatācijā ir pieņemti atjaunotās Raiņa ielas abi posmi (no Slimnīcas ielas līdz Gaismas ielai).

Būvdarbu laikā atjaunots ielas segums un gājēju ietves, kā arī sakārtota lietus ūdens novades sistēma. Tā kā šajos ielas posmos ir vairāk kā 80 dažādu komunikāciju turētāju skataku, tad būvdarbu laikā ir veikts gan aku un kapju remonts, gan to nomaiņa. Poliklīnikas, Raiņa ielā 5, iekšpagalmā ierīkotas stāvvietas medicīnas iestādes darbiniekiem, atjaunots un paplašināts esošais stāvlaukums. Uzlabota vides pieejamība zobārstniecībai, jo izbūvēts panduss un paplašināts ieejas mezgls. Labiekārtota ielas teritorija, papildinot to ar jauniem soliņiem, velostatīviem un atkritumu urnām.

Būvdarbus veica SIA "Ceļinieks 01" laikā no 29. marta līdz 31. jūlijam.

