Pārvaldniece, kas pati bijusi vakcinējusies, pie Meņģeles pagasta senioriem vedusi ģimenes ārstes Ausmas Līcītes prakses darbinieci, kura savukārt sirmgalvjus vakcinējusi pret Covid-19.
Ierakstā Helmanis NVD VPN pārstāvjiem izklāsta savu interpretāciju par notikušo – pašvaldība atsaukusies aicinājumam palīdzēt apzināt pret Covid-19 vēl nevakcinētos seniorus savā teritorijā. “Tā kā mums ir milzīga lauku teritorija – sešpadsmit pagasti, mēs esam gatavi arī izvadāt ģimenes ārstus vai feldšerus, lai varētu viņi vakcinēt šos seniorus,” tā Ogres domes priekšsēdētājs.
Pēc viņa teiktā, Meņģeles pagasta pārvaldniece Ieva Jermacāne inficējusies, vedot pie senioriem ģimenes ārstes Ausmas Līcītes prakses darbinieci. “Izrādījās, ka feldšere, kuru vadāja pa Meņģeles pagastu, bija slima,” klāsta Helmanis, piebilstot, ka izbraukuma vakcinācijas laikā Meņģelē ar Covid-19 inficējušies arī vairāki seniori, pie kuriem pabijusi konkrētā feldšere. Viņaprāt, no tā varētu izvairīties, ja izbraukuma vakcinācijā iesaistītās personas pirms došanās pie cilvēkiem uz mājām tiktu testētas, lai pārliecinātos, ka vakcinētāji nav inficējušies ar Covid-19.
Helmanis sarunā ar NVD VPN darbiniekiem arīdzan uzsver, ka Meņģeles pagasta senioru vakcinācijā iesaistītā feldšere ģimenes ārstes Ausmas Līcītes praksē tiek nodarbināta nelegāli. Ārstniecības personu reģistrā “Kas notiek Latvijā?” pārliecinājās, ka konkrētajai feldšerei patiešām šobrīd nav spēkā esoša ārstniecības personas sertifikāta, tomēr viņas vārds figurē ģimenes ārstes Ausmas Līcītes prakses darbinieku sarakstā. Ārste Ausma Līcīte telefonsarunā ar “Kas notiek Latvijā?” kategoriski noliedz, ka feldšere viņas praksē strādā nelegāli. Darbiniecei esot feldšera izglītība, taču spēkā esoša ārstniecības personas sertifikāta nav, tādēļ viņa esot noformēta darbā par reģistratori.
Pati Līcīte pacientus Meņģelē pieņem tikai reizi nedēļā, bet savu darbinieci senioru vakcinācijā pret Covid-19 iesaistījusi, jo citādi ar šo uzdevumu – izbraukuma vakcināciju – netiekot galā. NVD VPN vadītāja Eva Juhņēviča gan Helmanim norādījusi, ka, ņemot vērā, ka sertifikāta termiņš ir beidzies, darbiniece medicīniskas manipulācijas nav drīkstējusi veikt.
Ogres mēra Helmaņa izteikumus par to, ka tieši no feldšeres inficējusies gan mirusī pagasta pārvaldniece, gan vairāki seniori, ārste gan sauc par nepārbaudāmiem un nepierādāmiem, uzsverot, ka tikpat lielā mērā ir iespējams, ka gan viņas prakses darbiniece, gan pārvaldniece inficējusies kādā no mājām, kur notikusi izbraukuma vakcinācija. Testēta pirms izbraukumiem darbiniece patiešām nav, taču, kā uzsver Līcīte, patlaban arī nemaz nav noteikta šāda prasība. To, ka pilnībā vakcinētām ārstniecības personām, kam nav saslimšanas simptomu, šādi testi šobrīd nav jāveic, raidījumam apliecināja arī Slimību profilakses un kontroles centrā.
“Kas notiek Latvijā?” Nacionālajā veselības dienestā noskaidroja, ka šī situācija ir NVD, SPKC un Veselības inspekcijas (VI) redzeslokā. Šobrīd notiek savstarpēji koordinēta apstākļu noskaidrošana: SKPC veic epidemioloģisko izmeklēšanu, savukārt, VI pārbauda medicīnas personāla piesaistes juridiskos aspektus, kā arī individuālo aizsardzības līdzekļu lietošanu vakcinācijas pakalpojuma sniegšanas laikā. “Tikai pēc minēto iestāžu atzinumiem varēs izdarīt secinājumus par šīs lietas apstākļiem un to sekām,” norāda NVD. Iestāde arī aicinājusi ģimenes ārstes praksi sazināties ar iedzīvotājiem, kam noteiktā laika periodā ir veikta vakcinācija mājās, un uzraudzīt viņu veselības stāvokli.
Veselības ministrs Daniels Pavļuts (“Attīstībai/Par!”) pēc valdības sēdes medijiem atzina, ka šī situācija ir zināma un tiek pārbaudīta. Vienlaikus viņš norādīja, ka “pašlaik vēl nav pamata uzskatīt, ka saslimšana notikusi tieši mājas vakcinācijā”. Ministrs arī sacīja, ka jebkurā gadījumā valstī ir spēkā pamata kārtība – jāievēro drošības pasākumi, jāvalkā maskas. Tas ir ļoti svarīgi, jo jāpasargā vakcinācijas gaitā gan ārstniecības personas, gan seniori.
