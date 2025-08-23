Sestdiena, 23.08.2025 22:44
Pēc īslaicīga pārtraukuma atjaunota elektroapgāde Ogres novadā un Lielvārdē
22. augustā plkst.11.55 tika reģistrēts tehnoloģisks traucējums vidējā sprieguma elektrotīklā Ogres novadā un Lielvārdes pilsētā, taču apmēram 40 minūšu laikā (plkst.12.33) elektroapgāde tika atjaunota lielākajai daļai klientu, plkst.13.02 - visiem klientiem. Elektroapgādes pārtraukumu izraisīja traucējums 20 kilovoltu elektrolīnijā, informē AS "Sadales tīkls" pārstāvji.

Tehnoloģisks traucējums vidējā sprieguma elektrotīklā ietekmēja aptuveni 4200 klientu elektroapgādi Ogres novadā (Jumpravas, Lēdmanes, Rembates, Lielvārdes pagasta apkaimē), kā arī Lielvārdes pilsētā (E. Kauliņa alejas, A. Pumpura, Zvaigžņu, Meža, Lāčplēša, Skolas, Ausekļa ielas apkaimē). AS "Sadales tīkls" operatīvā darba brigāde nekavējoties sāka bojājuma lokalizāciju, lai visiem klientiem atjaunotu elektroenerģijas piegādi pēc iespējas ātrāk. 

